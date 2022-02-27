Мы под надежной защитой, - секретарь Запорожского горсовета

Секретарь Запорожского городского совета обратился к жителям города и призвал их сохранять спокойствие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"Запорожцы, сейчас в городе все тихо! Мы находимся под надежной защитой наших военных и территориальной обороны. Да, в Украине война. Да, на Запорожье будет идти враг. Будьте готовы, не выходите на улицы без необходимости и помните, что город защищен и готов к любому развитию событий. Основное, что от вас сейчас нужно – это спокойствие!" – сказал Анатолий Куртеев.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье ввели комендантский час.
А также рассказывали о том, как работает Укрзализнцыя – график поездов.
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