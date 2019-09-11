ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Разумков отреагировал на циничное кнопкодавство в Раде

STYLERЖизнь    11.09.2019 - 16:39
Разумков отреагировал на циничное кнопкодавство в Раде
Разумков раскритиковал кнопкодавов (Коллаж РБК-Украина)

Дмитрий Разумков назвал первого нарушителя на заседании Рады

Во вторник, 10 сентября, в Верховной Раде был зафиксирован первый случай кнопкодательства. Активисты общественного движения ЧЕСНО зафиксировали, как народный депутат, мажоритарщик-самовыдвиженец Александр Ковалев нажал кнопку за своего коллегу во время голосования об импичменте. Нарушение Конституции было заснято на видео, и Ковалев даже высказал свои претензии активистам после того, как появилась публикация в СМИ.

В среду, 11 сентября, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на заседании парламента сообщил депутатам о том, что зафиксировано первое нарушение и назвал имя депутата. Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Разумков отметил, что в ближайшем будущем такие случаи станут недопустимыми, так как парламент готовится принять законы, которые введут наказание за кнопкодавство.

"Хочу заметить, что такие действия являются недопустимыми", - сказал председатель Верховной Рады и выразил надежду на то, что подобный инцидент не повторится.

Депутаты от фракции "Европейская солидарность" в ответ на слова Разумкова начали выкрикивать, что законопроект нужно переголосовать, однако голова Верховной Рады заметил, что это не нужно.

Первый кнопкодав в Верховной Раде 9-го созыва (Видео: YouTube/Рух ЧЕСНО)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что народный депутат засветил в Раде часы, которые стоят как хороший автомобиль.

А также рассказывали о том, что известный нардеп "забыл" указать в декларации жену, у которой десятки квартир и бизнес в РФ.

Политическое хамство: "Слуга народа" оскандалился в Раде (фото) Хочу заниматься любовью с тобой день и ночь: в Раде "Слуга народа" засветила пикантные смс
Новости Украины нардепкнопкодавствоДмитрий Разумков
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь