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Нардеп засветил в Раде элитные часы: можно купить хорошее авто

STYLERПерсоны    11.09.2019 - 10:17
Нардеп засветил в Раде элитные часы: можно купить хорошее авто
Народный депутат засветил в Раде элитные часы (коллаж: РБК-Украина)

Народный избранник предпочитает дорогостоящие аксессуары

Народный депутат Верховной Рады IX созыва засветил дорогостоящие наручные часы во время очередного заседания парламентариев.

В этот раз отличился экс-регионал, нардеп от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - Виталий Борт, пишет Апостроф.

Отмечается, что элитный аксессуар от Cartier - Ballon Bleu Chronograph Men's Watch стоит столько же, сколько и добротное авто - 25 тысяч долларов.

Ремешок часов сделан из кожи черного аллигатора, а на циферблате указаны римские цифры.

Нардеп засветил в Раде элитные часы: можно купить хорошее авто

Народный депутат засветил в Раде элитные часы (фото: apostrophe.ua)

К слову, недавно спикер Парламента Дмитрий Разумков также показал в Раде элитные часы - правда стоят они намного дешевле, чем аксессуар нардепа из ОП "За жизнь".

Ранее мы писали, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан кривлялся и махал руками, пародируя Петра Порошенко во время его выступления с трибуны Верховной Рады. В сеть попало видео.

Также собщалось, что народный депутат от "Слуги народа" и главный антикоррупционер Рады удивила декларацией.

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