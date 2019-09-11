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Разумков відреагував на цинічне кнопкодавство у Раді

STYLERЖиття    11.09.2019 - 16:39
Разумков відреагував на цинічне кнопкодавство у Раді
Разумков розкритикував кнопкодавів (Колаж РБК-Україна)

Дмитро Разумков назвав першого порушника на засіданні Ради

У вівторок, 10 вересня, у Верховній Раді був зафіксований перший випадок кнопкодавства. Активісти громадського руху ЧЕСНО зафіксували як народний депутат, мажоритарник-самовисуванець Олександр Ковальов натиснув кнопку за свого колегу під час голосування про імпічмент. Порушення Конституції було знято на відео, і Ковальов навіть висловив свої претензії активістам після того, як з'явилася публікація в ЗМІ.

У середу, 11 вересня, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на засіданні парламенту повідомив депутатам про те, що зафіксовано перше порушення і назвав ім'я депутата. Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Разумков зазначив, що в найближчому майбутньому такі випадки стануть неприпустимими, оскільки парламент готується прийняти закони, які введуть покарання за кнопкодавство.

"Хочу зауважити, що такі дії є неприпустимими", - сказав голова Верховної Ради і висловив надію на те, що подібний інцидент не повториться.

Депутати від фракції "Європейська солідарність" у відповідь на слова Разумкова почали викрикувати, що законопроект треба переголосувати, однак голова Верховної Ради зауважив, що це не потрібно.

Перший кнопкодав у Верховній Раді 9-го скликання (Відео: YouTube/Рух ЧЕСНО)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що народний депутат засвітив у Раді годинник, які коштують як хороший автомобіль.

А також розповідали про те, що відомий нардеп "забув" вказати у декларації дружину, у якої десятки квартир і бізнес в РФ.

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