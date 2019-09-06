Бизнес в РФ и десятки квартир: известный нардеп "забыл" указать в декларации жену

Тарас Козак не указал в декларации жену (коллаж РБК-Украина)

Со своей супругой нардеп Тарас Козак живет уже 10 лет и имеет ребенка

Тарас Козак, скандальный народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и владелец нескольких украинских телеканалов ("112", NewsOne, ZIK), не указал в декларации свою гражданскую жену, у которой обнаружился совместный бизнес в РФ с супругой Виктора Медведчука, десятки квартир и предприятие. Об этом говорится в сюжете программы "Схемы: коррупция в деталях".

Тарас Козак при составлении декларации скрыл наличие гражданской жены Натальи Лавренюк, с которой проживает совместно уже 10 лет и воспитывает совместного ребенка. Известно также, что Лавренюк его сопровождает в командировках и они состоят в фактических брачных отношениях. У нее есть два паспорта – российский и украинский.

У Натальи Лавренюк, уроженки Львова, есть 25% акций компании "НЗНП Трейд". Эта компания занимается бурением нефтяных скважин в Ханты-Мансийске, Россия. 61% акций этой же компании принадлежит Оксане Марченко, супруге Виктора Медведчука. Доля Марченко указана, как доля кипрской компании Ventolor Holding LTD, которая через фирму TUMILLON INVESSTMENTS LTD полностью принадлежит Марченко.

Фото: radiosvoboda.org

Также журналисты обнаружили у Натальи Лавренюк 12 квартир во Львове и Киеве, десяток участков земли в Киевской области и предприятие "Лилия", которое по данным налоговой, не приносит ей доход. За последние 14 лет доход Лавренчук составил всего 5 миллионов долларов, что никак не соответствует количеству недвижимости, которым она владеет.

Фото: radiosvoboda.org

Сам Тарас Козак признался, что у него есть совместный ребенок с Лавренюк, однако ответить на вопросы, почему он не указал гражданскую жену в декларации – отказался.

Тарас Козак нарушил закон - он не указал в декларации гражданскую жену (Видео:YouTube/Радио Свобода)

Эксперты считают, что Тарас Козак нарушил правила декларирования, так как фактически он состоит в браке с гражданкой Лавренюк.

"Если есть факты совместных поездок, если известно, что есть несовершеннолетние дети, но в декларации не указано – например, особы, с которой есть такой ребенок, с которой были путешествия, как с членом семьи, или особы, с которой не зарегистрирован брак, но есть совместное проживание – то можно говорить, что это нарушение декларирования. Что это сокрытие как ребенка, который должен был быть указан в декларации, так и условно сожителя или сожительницы. Даже если декларант с этой особой не жил и не ночевал все 365 дней в году. Но если они какое-то время проводили вместе, если есть общий ребенок, если есть общие путешествия – значит, совместные права и обязанности. А значит, должны были декларироваться эти люди", - отметила эксперт общественной организации "Центр противодействия коррупции" Галина Чижик.

Напомним, ранее мы писали о том, что новый министр образования опозорилась из-за безграмотности.

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