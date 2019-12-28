Начнутся болезненные процессы: украинская писательница дала тяжелый прогноз о Донбассе

Украинская писательница дала прогноз о возвращении Донбасса (Коллаж РБК-Украина)

Писательница объяснила, почему возвращение Донбасса станет тяжелым процессом

Возвращение оккупированного Донбасса станет очень тяжелым и болезненным процессом. И речь идет не о юридической стороне, а о людях, которые там проживают. Важно при этом не потерять всю страну. Такое мнение высказала известная украинская писательница Тамара Дуда (Тамара Гориха Зерня) в интервью для издания "Факты".

Тамара Дуда прославилась в Украине благодаря своей книге "Доця", в которой описываются события на востоке страны в 2014 году. Она считает, что Украина восстановит контроль над своими территориями в ближайшие несколько лет.

"По моему мнению, через два-три года Украина восстановит юридический контроль над этими территориями. Дальше начнутся очень болезненные и неприятные процессы", - отметила писательница и добавила, что многое будет зависеть от того, кто будет заниматься процессом реинтеграции.

"Насколько зрелой к тому времени будет нация, насколько грамотно будет вести себя власть, хватит ли политической воли у тех, кто всем этим будет заниматься", - сказала Тамара Дуда.

По ее мнению, вернуть Донбасс военным путем невозможно, но и признает, что договоры с Россией тоже не принесут пользы.

"Военным путем нельзя. Договоры и соглашения с Путиным обернутся сдачей еще большей территории Украины. У многих есть ощущение, что мы рискуем потерять страну. А у меня — ощущение незащищенности и какой-то растерянности. С другой стороны, есть понимание, что мы не бессильные и нас немало", - считает писательница.