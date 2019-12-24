ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Бойцы ВСУ нашли тайный бункер боевиков на Донбассе (видео)

STYLERЖизнь    24.12.2019 - 19:27
Бойцы ВСУ нашли тайный бункер боевиков на Донбассе (видео)
Военные ВСУ обнаружили бункер боевиков на Донбассе (фото: коллаж РБК-Украина)

Украинские военные обнаружили тайный бункер, который соорудили боевики

Военнослужащие ВСУ случайно наткнулись на бункер, который расположен на Светлодарской дуге, на линии соприкосновения в зоне ООС. Находка была обнаружена, когда украинские военные копали окопы для себя. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Бункер боевиков очень хорошо защищен. Бетонные перекрытия находятся в несколько рядов. Кроме того, внутри бункера есть металлические контейнеры. Теперь это убежище, которое используют украинские военные.

Военные ВСУ обнаружили бункер боевиков на Донбассе (видео: YouTube)

Бункер спасает жизни защитникам Украины о время вражеских обстрелов. При этом боевики стреляют из пулеметов и минометов. Один из военнослужащих рассказал, что местные обычно не ведут агрессивную стрельбу, но как-только к боевикам приезжают специалисты, то они пытаются выявить огневые позиции бойцов ВСУ.

Напомним, что в передаче украинской журналистки Янины Соколовой житель Донецка рассказал, что местное население с нетерпением ждет украинских военных и надеется на скорейшее освобождение их города от оккупации боевиков.

Ранее сообщалось о том, что боевики "Л/ДНР" на Донбассе используют запрещенные приемы и задействуют маленьких детей, которые служат им как прикрытие. Украинские военнослужащие видят ребенка и поэтом не могут стрелять по врагу.

На Донбассе боевики применили запрещенное минскими соглашениями оружие Гнетущая мгла и разруха: в сети показали жуткие кадры разрушенного Донбасса
Новости Украины Вооруженные силы УкраиныДонбасс
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь