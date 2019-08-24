Начну день с молитвы: DZIDZIO рассказал, как проведет День Независимости

Солист украинской группы DZIDZIO рассказал, как в этом году проведет самый главный праздник всех украинцев - День Независимости. Об этом Михаил Хома признался за кулисами праздничного шоу "С Днем рождения, Украина", на телеканале "Украина".

Известный певец и актер поведал, что утро 24 августа, начнет с молитвы, в которой поблагодарит Бога за наше прекрасное государство.

Михаил Хома, солист группы DZIDZIO (фото: kanalukraina.tv)

"В День Независимости утром надо встать, помолиться Богу и поблагодарить за наше государство. Все четверо помолились, потом едем на концерт, выступили, поздравили всех украинцев с Днем Рождением нашего государства, спели, подняли людям настроение и праздновать", - поделился певец.

Михало Хома также рассказал, что этим летом его график настолько плотный, что некогда даже спать, но вечером 24 августа он может позволить себе отдых.

Михаил Хома, солист группы DZIDZIO (фото: facebook.com dzidzio)

"Уставшие, очень много не спим, но оно того стоит, потому что это новый вызов, я еще такого не делал, скоро увидите. Сериал, это не только сериал, это я еще сейчас также буду готовить, снимаем новый клип, второй клип, еще одна новая песня, все с осени увидите", - рассказал шоумен.

К слову, недавно DZIDZIO рассказал, как лечится от стресса после поражения его подопечных на вокальном шоу "Голос. Дети"

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