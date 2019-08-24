Почну день з молитви: DZIDZIO розповів, як проведе День Незалежності

Соліст українського гурту DZIDZIO розповів, як цьогоріч проведе найголовніше свято всіх українців - День Незалежності. Про це Михайло Хома зізнався за лаштунками святкового шоу "З Днем народження, Україно", на телеканалі "Україна".

Відомий співак і актор зізнався, що ранок 24 серпня, розпочне з молитви, в якій подякує Богові за нашу прекрасну державу.

Михайло Хома, соліст гурту DZIDZIO (фото: kanalukraina.tv)

"В День Незалежності зранку треба встати, помолитися Богу і подякувати за нашу державу. Всі четверо помолилися, потім їдемо на концерт, виступили, привітали всіх українців з Днем Народженням нашої держави, заспівали, підняли людям настрій і святкувати", - поділився співак.

Михало Хома також розповів, що цього літа його графік настільки щільний, що ніколи навіть спати, але увечері 24 серпня він зможе дозволити собі відпочинок.

Михайло Хома, соліст гурту DZIDZIO (фото: facebook.com dzidzio)

"Втомлені, дуже багато не спимо, але воно того вартує, бо це є новий виклик, я ще такого не робив, скоро побачите. Серіал, це не тільки серіал, це я ще зараз так само буду готувати, знімаємо новий кліп, другий кліп, ще одна нова пісня, все з осені побачите", - розповів шоумен.

До слова, нещодавно DZIDZIO розповів, як лікується від стресу після поразки його підопічних на вокальному шоу "Голос. Діти"

Раніше ми писали про те, що колега Михайла Хоми по сцені Потап розповів, як розвивати мозок.