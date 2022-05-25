Когда начинаются летние каникулы и сколько будут отдыхать школьники

В Украине подходит к концу учебный год. Совсем скоро школьники уйдут на летние каникулы.
Согласно закону Украины "Об образовании" длительность учебного года всегда была 175 дней, но из-за войны в 2022-м году учебный процесс протекал не как обычно.
В материале Styler читайте, когда школьники уйдут на каникулы, и сколько они будут отдыхать.
Не во всех украинских школах закончат обучение 31 мая, как рекомендовал МОН. Из-за российского вторжения не во всех областях дети смогли корректно закончить обучение.
Поэтому школьники из разных областей Украины уйдут на каникулы в разное время
Осенью учебный процесс должен восстановиться в зависимости от области. В некоторых регионах предусматривается онлайн-обучение. Также планируют открыть детские садики в Киеве.
Как мы ранее писали, школы в оккупированных районах Запорожской области досрочно завершили обучение.
Напомним, что в Мариуполе оккупанты планируют ввести образование РФ.