Когда начинаются летние каникулы и сколько будут отдыхать школьники

Когда закончится учебный год в Украине

Не во всех украинских школах закончат обучение 31 мая, как рекомендовал МОН. Из-за российского вторжения не во всех областях дети смогли корректно закончить обучение.

Поэтому школьники из разных областей Украины уйдут на каникулы в разное время

Школьники Киевской области уйдут на каникулы по рекомендациям МОН соответствии - с 1 июня 2022.

В Чернигове дети пойдут отдыхать с 4 июня

В Херсоне дети закончили обучение 30 апреля из-за оккупации города россиянами

Во Львовской области некоторые школы уходят на каникулы в конце мая, а другие в середине июня

В Черкасской области дети закончат учебный год 27 мая

В Харькове дети учатся в онлайн-формате и учебный год для них закончится 3 июня

Что будет осенью

Осенью учебный процесс должен восстановиться в зависимости от области. В некоторых регионах предусматривается онлайн-обучение. Также планируют открыть детские садики в Киеве.