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Когда начинаются летние каникулы и сколько будут отдыхать школьники

Фото: Когда начнутся школьные каникулы (facebook.com.kyivcity.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

В Украине подходит к концу учебный год. Совсем скоро школьники уйдут на летние каникулы.

Согласно закону Украины "Об образовании" длительность учебного года всегда была 175 дней, но из-за войны в 2022-м году учебный процесс протекал не как обычно.

В материале Styler читайте, когда школьники уйдут на каникулы, и сколько они будут отдыхать.

Когда закончится учебный год в Украине

Не во всех украинских школах закончат обучение 31 мая, как рекомендовал МОН. Из-за российского вторжения не во всех областях дети смогли корректно закончить обучение.

Поэтому школьники из разных областей Украины уйдут на каникулы в разное время

  • Школьники Киевской области уйдут на каникулы по рекомендациям МОН соответствии - с 1 июня 2022.
  • В Чернигове дети пойдут отдыхать с 4 июня
  • В Херсоне дети закончили обучение 30 апреля из-за оккупации города россиянами
  • Во Львовской области некоторые школы уходят на каникулы в конце мая, а другие в середине июня
  • В Черкасской области дети закончат учебный год 27 мая
  • В Харькове дети учатся в онлайн-формате и учебный год для них закончится 3 июня

Что будет осенью

Осенью учебный процесс должен восстановиться в зависимости от области. В некоторых регионах предусматривается онлайн-обучение. Также планируют открыть детские садики в Киеве.

Как мы ранее писали, школы в оккупированных районах Запорожской области досрочно завершили обучение.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты планируют ввести образование РФ.

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каникулы