Коли починаються літні канікули і скільки відпочиватимуть школярі

В Україні добігає кінця навчальний рік. Зовсім скоро школярі підуть на літні канікули.
Відповідно до закону України "Про освіту" тривалість навчального року завжди була 175 днів, але через війну в 2022-му році навчальний процес протікав не як зазвичай.
У матеріалі Styler читайте, коли школярі підуть на канікули, і скільки вони відпочиватимуть.
Не у всіх українських школах закінчать навчання 31 травня, як рекомендував МОН. Через російське вторгнення не у всіх областях діти змогли коректно закінчити навчання.
Тому школярі з різних областей України підуть на канікули в різний час
Восени навчальний процес повинен відновитися в залежності від області. У деяких регіонах передбачається онлайн-навчання. Також планують відкрити дитячі садки в Києві.
Як ми раніше писали, школи в окупованих районах Запорізької області достроково завершили навчання.
Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти планують ввести освіту РФ.