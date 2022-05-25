RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коли починаються літні канікули і скільки відпочиватимуть школярі

Фото: коли почнуться шкільні канікули (facebook.com.kyivcity.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

В Україні добігає кінця навчальний рік. Зовсім скоро школярі підуть на літні канікули.

Відповідно до закону України "Про освіту" тривалість навчального року завжди була 175 днів, але через війну в 2022-му році навчальний процес протікав не як зазвичай.

У матеріалі Styler читайте, коли школярі підуть на канікули, і скільки вони відпочиватимуть.

Коли закінчиться навчальний рік в Україні

Не у всіх українських школах закінчать навчання 31 травня, як рекомендував МОН. Через російське вторгнення не у всіх областях діти змогли коректно закінчити навчання.

Тому школярі з різних областей України підуть на канікули в різний час

  • Школярі Київської області підуть на канікули за рекомендаціями МОН - з 1 червня 2022 року.
  • У Чернігові діти підуть відпочивати з 4 червня
  • У Херсоні діти закінчили навчання 30 квітня через окупацію міста росіянами
  • У Львівській області деякі школи йдуть на канікули в кінці травня, а інші в середині червня
  • У Черкаській області діти закінчать навчальний рік 27 травня
  • У Харкові діти навчаються в онлайн-форматі і навчальний рік для них закінчиться 3 червня

Що буде восени

Восени навчальний процес повинен відновитися в залежності від області. У деяких регіонах передбачається онлайн-навчання. Також планують відкрити дитячі садки в Києві.

Як ми раніше писали, школи в окупованих районах Запорізької області достроково завершили навчання.

Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти планують ввести освіту РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
каникулы