Начинается совершенно новый период: гороскоп для всех знаков зодиака с 6 по 12 июля

Звезды сулят благоприятный период для большинства представителей зодиакального созвездия. Все самые сложные дела на работе и дома будут легко решаться, а некоторых ожидает фантастически удачная неделя.

Астрологи рассказали, что ожидает все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 6 по 12 июля, и кому обязательно повезет. Об этом пишет SlovoFraza.

Овен

У Овнов начнется важный период в жизни и возможны новые начинания и проекты. Для того, чтобы в работе все складывалось удачно, нужно искать новые идеи для развития. Астрологи рекомендуют соблюдать режим дня, чтобы улучшить настроение и зарядиться силами. Неделя будет насыщенной и плодотворной, проявите доброту к окружающим и будьте готовы протянуть руки помощи тому, кому это понадобиться.

Телец

Неделя будет похожа на качели, и удачные дни будут чередоваться с проблемными. Удача ожидает Тельцов в понедельник и воскресенье. На выходных стоит полноценно отдохнуть и развеяться, возможен выбор – полное одиночество или компания близких друзей. Можно запланировать поездку с близкими в новое место. Не стоит делать то, что не хочется. Сомнения могут привести к неудачам.

Близнецы

Ближайшие 7 дней будут очень непростыми, может произойти много странных и неприятных событий. Отнеситесь к проблемам по-философски, примите их как возможность научиться чему-то новому. Одиноких Близнецов ожидает романтическая встреча с вероятной половинкой. Кто-то из новых знакомых сильно повлияет на изменения в жизни Близнецов. Повысьте свою активность в социальных сетях.

Рак

На этой неделе придется много работать, но астрологи рекомендуют не забывать об отдыхе. Перегрузки и переутомление может сильно сказаться на здоровье и настроении, поэтому займитесь медитацией, легким спортом или устройте себе полноценную прогулку на воздухе. Неделя будет удачной для финансовых операций, решения денежных вопросов. В любовной сфере ожидается везение на выходных, можно назначать свидания и флиртовать.

Лев

Не пытайтесь угнаться за двумя зайцами сразу, будьте предельно внимательными и возьмитесь за важные дела, которые давно откладывали. В ближайшие дни постарайтесь все задачи решать самостоятельно, помощники будут вам мешать. В любовных делах оставьте как есть, плывите по течению. На выходных устройте шопинг и купить себе что-то приятное.

Дева

Неделя идеально подходит для развития своих увлечений и хобби. На работе постарайтесь не переутомляться, сэкономьте силы, так как они вам понадобятся в пятницу и субботу. Полезным станет активный отдых. В любви не стоит возлагать надежды на быстрые результаты, займитесь сглаживанием острых углов с родителями, детьми и второй половинкой. Одиноким Девам стоит сосредоточиться на работе и не забивать голову ничем лишним.

Весы

Для Весов на этой неделе на первый план выйдет финансовый вопрос. С 6 по 9 июля наступит идеальное время для покупок, смены обстановки и раздачи долгов. Удача ожидает тех, кто занимается рекламой, продвижением, продажами, работой с клиентами. В любовной сфере стоит совместить работу и флирт. Выходные проведите за городом с семьей.

Скорпион

Начало недели будет напряженным, в понедельник и вторник возможны негативные мысли и настроение. Избавиться от апатии поможет спорт и физическая работа, в ближайшие дни рекомендуется проводить больше времени в движении и не лениться. В отношениях с людьми Скорпионам не стоит делать поспешных выводов, и стоит судить по поступкам. Неприятный человек может оказаться приятным и открытым, а друг окажется врагом.

Стрелец

Неделя будет просто сказочная и стоит все свои мысли сфокусировать на чем-то хорошем. Планеты в ближайшие дни встанут в удачное положение для Стрельцов и дадут позитивную динамику для всех дел. В начале недели стоит уделить внимание своим обязанностям. С 8 июля можете начинать экспериментировать. В середине июля у Стрельцов начнется период, когда есть шанс встретить любовь всей жизни, надежных друзей и партнеров.

Козерог

У Козерогов на первый план выйдет сфера любви. Не стоит отказываться от новых знакомств, флирта и романтики. Тем, кто уже встретил свою судьбу, стоит научиться прощать, так как все люди могут совершать необдуманные поступки. Не стоит совершать крупные покупки. Если возникнет ситуация с крупной суммой денег, то лучше обратиться за советом и помощью к близким. Не стоит расстраиваться из-за новой ответственности на работе, это даст шансы укрепить свои позиции и проявить себя.

Водолей

Наступает опасный период, когда Водолеям категорически запрещено рисковать и совершать необдуманные поступки. Жизненный опыт поможет избежать проблем, а вот к интуиции лучше не прислушиваться. Возможны неприятные встречи и незапланированные дела. Неприятности стоит воспринимать как часть жизни и не позволять им портить все вокруг. Негативные мысли нужно отбросить и двигаться в выбранном направлении.

Рыбы

Неделя будет динамичной и не очень благополучной. В некоторых ситуациях стоит прислушаться к голосу сердца, в некоторых – только к разуму. Переживать из-за ошибок не стоит, они не будут иметь тяжелых последствий. У Рыб начнется идеальный период для любви и романтики, особенно это касается отношений, которые только начались. Стоит запланировать совместную поездку, чтобы получше узнать друг друга. В давних отношениях тоже будет царить гармония и взаимопонимание.

Напомним, ранее мы писали о том, кого в середине лета по прогнозу астрологов ждут романтические приключения.

А также рассказывали о том, астрологи назвали главных счастливчиков июля.