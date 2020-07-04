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Месяц станет особенно удачным: астрологи назвали главных счастливчиков июля

STYLERЖизнь    04.07.2020 - 21:08
Месяц станет особенно удачным: астрологи назвали главных счастливчиков июля
Гороскоп на июль 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых июль станет самым счастливым месяцем

Июль принесет много позитивных изменений и встреч большинству представителей зодиакального созвездия. Ожидаются яркие события, кардинальные изменения во многих сфера и море романтики.

Астрологи назвали главных везунчиков середины лета и рассказали, кому из них в июле планеты приготовили приятный сюрприз. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен

Июль распахнет перед Овнами все двери, и даст возможность достигнуть успеха во многих начинаниях. Удачными станут деловые переговоры, поиск новых и надежных партнеров, собеседования и свидания. Астрологи рекомендуют сдерживать свою агрессию и импульсивность, и тогда даже заклятые враги станут надежными союзниками. Этот месяц позволит заложить фундамент на ближайшие месяцы.

Рак

Звезды суля Ракам в июле крупное везение, но для этого нужно будет перестать плыть по течению и взять инициативу в свои руки. В июле есть все шансы выделиться среди других и получить полноценное внимание со стороны коллег, начальства и представителей противоположного пола. Возможно повышение по работе, новая должность или кардинальные изменения в личной жизни.

Лев

В июле Львы смогут отвлечься от внешнего мира и сосредоточиться полностью на себе. Это поможет добиться успеха и удовольствия от всего, что происходит вокруг. Для того, чтобы полностью очистить свою душу, придется немного потерпеть дискомфорт и вытащить всю грусть, печаль и разочарования наружу. Но это поможет избавиться от лишнего груза и четко определить свои приоритеты. Окружающие станут к вам добрее и мягче.

Напомним, ранее мы писали о том, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в июле.

А также рассказывали о том, что гороскоп Таро раскрыл всю правду о сюрпризах июля.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины гороскопастрологиязнаки Зодиака
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