Починається новий період: гороскоп для всіх знаків зодіаку з 6 по 12 липня

Зірки обіцяють сприятливий період для більшості представників зодіакального сузір'я. Всі найскладніші справи на роботі та вдома будуть легко вирішуватися, а деяких очікує фантастично вдалий тиждень.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 6 по 12 липня, і кому обов'язково пощастить. Про це пише SlovoFraza.

Овен

У Овнів почнеться важливий період у житті та можливі нові справи та проєкти. Для того, щоб у роботі все складалося вдало, потрібно шукати нові ідеї для розвитку. Астрологи рекомендують дотримуватися режиму дня, щоб поліпшити настрій і зарядитися силами. Тиждень буде насиченим і плідним, проявіть доброту до оточення і будьте готові простягнути руки допомоги тому, кому це потрібно.

Телець

Тиждень буде схожий на гойдалки, і вдалі дні будуть чергуватися з проблемними. Удача чекає Тельців в понеділок та неділю. На вихідних варто повноцінно відпочити та розвіятися, можливий вибір – повна самотність або компанія близьких друзів. Можна запланувати поїздку з сім'єю в нове місце. Не варто робити те, що не хочеться. Сумніви можуть призвести до невдач.

Близнюки

Найближчі 7 днів будуть дуже непростими, може статися багато дивних і неприємних подій. Поставтеся до проблем по-філософськи, прийміть їх як можливість навчитися чомусь новому. Одиноких Близнюків чекає романтична зустріч з імовірною половинкою. Хтось із нових знайомих сильно вплине на зміни в житті Близнюків. Підвищить свою активність в соціальних мережах.

Рак

На цьому тижні доведеться багато працювати, але астрологи рекомендують не забувати про відпочинок. Перенавантаження й перевтома може сильно позначитися на здоров'ї та настрої, тому займіться медитацією, легким спортом або влаштуйте собі повноцінну прогулянку на повітрі. Тиждень буде вдалим для фінансових операцій, розв'язання грошових питань. В любовній сфері очікується везіння на вихідних, можна призначати побачення і фліртувати.

Лев

Не намагайтеся погнатися за двома зайцями відразу, будьте гранично уважними та візьміться за важливі справи, які давно відкладали. Найближчими днями постарайтеся всі завдання вирішувати самостійно, помічники будуть вам заважати. У любовних справах залиште як є, пливіть за течією. На вихідні влаштуйте шопінг і купити собі щось приємне.

Діва

Тиждень ідеально підходить для розвитку своїх захоплень і хобі. На роботі намагайтеся не перевтомлюватися, економте сили, оскільки вони вам знадобляться в п'ятницю і суботу. Корисним стане активний відпочинок. В любові не варто покладати надії на швидкі результати, займіться згладжування гострих кутів з батьками, дітьми та другою половинкою. Одиноким Дівам варто зосередитися на роботі та не забивати голову нічим зайвим.

Терези

Для Терезів цього тижня на перший план вийде фінансове питання. З 6 по 9 липня настане ідеальний час для покупок, зміни обстановки та роздачі боргів. Удача чекає тих, хто займається рекламою, просуванням, продажем, роботою з клієнтами. В любовній сфері варто поєднати роботу і флірт. Вихідні проведіть з сім'єю за містом.

Скорпіон

Початок тижня буде напруженим, в понеділок і вівторок можливі негативні думки та настрій. Позбутися апатії допоможе спорт і фізична робота, найближчими днями рекомендується проводити більше часу в русі та не лінуватися. У відносинах з людьми Скорпіонам не варто робити поспішних висновків, і варто судити за вчинками. Неприємна людина може виявитися приємною і відкритою, а друг виявиться ворогом.

Стрілець

Тиждень буде просто казковим і варто всі свої думки сфокусувати на чомусь хорошому. Планети найближчими днями стануть у вдале положення для Стрільців і дадуть позитивну динаміку для всіх справ. На початку тижня варто приділити увагу своїм обов'язкам. З 8 липня можете починати експериментувати. В середині липня у Стрільців розпочнеться період, коли є шанс зустріти любов всього життя, надійних друзів та партнерів.

Козоріг

У Козерогів на перший план вийде сфера любові. Не варто відмовлятися від нових знайомств, флірту і романтики. Тим, хто вже зустрів свою долю, варто навчитися прощати, бо всі люди можуть здійснювати необдумані вчинки. Не варто робити великі покупки. Якщо виникне ситуація з великою сумою грошей, то краще звернутися за порадою і допомогою до близьких. Не варто засмучуватися через нові відповідальності на роботі, це дасть шанси зміцнити свої позиції та проявити себе.

Водолій

Настає небезпечний період, коли Водоліям категорично заборонено ризикувати та робити необдумані вчинки. Життєвий досвід допоможе уникнути проблем, а от до інтуїції краще не прислухатися. Можливі неприємні зустрічі та незаплановані справи. Неприємності варто сприймати як частину життя і не дозволяти їм псувати все навколо. Негативні думки треба відкинути та рухатися в обраному напрямку.

Риби

Тиждень буде динамічним і не дуже щасливим. У деяких ситуаціях варто прислухатися до голосу серця, в деяких – тільки до розуму. Переживати через помилки не варто, вони не будуть мати важких наслідків. У Риб почнеться ідеальний період для любові та романтики, особливо це стосується відносин, які тільки почалися. Варто запланувати спільну поїздку, щоб краще дізнатися один одного. У давніх відносинах теж буде панувати гармонія і взаєморозуміння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кого в середині літа за прогнозом астрологів чекають романтичні пригоди.

А також розповідали про те, астрологи назвали головних щасливчиків липня.