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Все начинается с семьи: Зеленский впервые показал сына и умилил сеть

STYLERПерсоны    01.06.2019 - 14:06
Все начинается с семьи: Зеленский впервые показал сына и умилил сеть
Зеленский впервые показал фото своего сына (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Владимир Зеленский впервые публично показал снимок с сыном

Зеленский впервые показал фото, на котором запечатлен его сын. Президент Украины в Международный день защиты детей опубликовал семейный снимок, на котором запечатлена вся его семья. Публикацию он сделал на своей странице в Facebook.

На фото – Зеленский и его сын Кирилл, на лица которых нанесен аквагрим с рисунками супергероев. Рядом с ними старшая дочь Александра и первая леди Украины Елена Зеленская.

"Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться!" - подписал снимок Зеленский.

Стоит отметить, что это первое фото Зеленского с сыном Кириллом, которое обнародовали публично.

Все начинается с семьи: Зеленский впервые показал сына и умилил сеть

Зеленский впервые показал фото своего сына (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Под публикацией появилось множество восторженных комментариев:

  • Глядя на эту семью - сердце радуется. Открытые и искренние. Не показушные наигранные позы в вышиванках. Если ты патриот и любишь свою страну, не обязательно быть в вышиванке и делать вид, будто ты с народом. Это идет от сердца и от души. И это люди чувствуют.
  • Зеленский строит "Країна Мрії" для своих детей, а не ради денег. Поэтому все получится! Семья - территория самых сильных благословений! Владимир, наши молитвы с Вами.
  • Такую картинку из жизни предыдущих Президентов представить невозможно! С праздником!!! Чтобы у вас в семье все было ок!!! Чего и всем желаю!!!
  • Господин президент, я Вам желаю большого семейного счастья. У Вас замечательная семья, прекрасные детишки и красавица жена. Пусть Вас всех благословит Господь Бог, Владимир Александрович.

Все начинается с семьи: Зеленский впервые показал сына и умилил сеть

Все начинается с семьи: Зеленский впервые показал сына и умилил сеть

Все начинается с семьи: Зеленский впервые показал сына и умилил сеть

Все начинается с семьи: Зеленский впервые показал сына и умилил сеть

Зеленский впервые показал фото своего сына (скриншот: facebook.com/zelenskiy95)

Напомним, что ранее Зеленский спровоцировал рост цен на шаурму.

Ранее мы писали о том, что во Львове Зеленский вступил в словесную перепалку с журналисткой.

А также рассказывали о том, что популярный украинский ведущий потроллил президента Украины за шаурму.

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