Все начинается с семьи: Зеленский впервые показал сына и умилил сеть

Владимир Зеленский впервые публично показал снимок с сыном
Зеленский впервые показал фото, на котором запечатлен его сын. Президент Украины в Международный день защиты детей опубликовал семейный снимок, на котором запечатлена вся его семья. Публикацию он сделал на своей странице в Facebook.
На фото – Зеленский и его сын Кирилл, на лица которых нанесен аквагрим с рисунками супергероев. Рядом с ними старшая дочь Александра и первая леди Украины Елена Зеленская.
"Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться!" - подписал снимок Зеленский.
Стоит отметить, что это первое фото Зеленского с сыном Кириллом, которое обнародовали публично.
Зеленский впервые показал фото своего сына (фото: facebook.com/zelenskiy95)
Под публикацией появилось множество восторженных комментариев:
Зеленский впервые показал фото своего сына (скриншот: facebook.com/zelenskiy95)
Напомним, что ранее Зеленский спровоцировал рост цен на шаурму.
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