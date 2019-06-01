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Усе починається з сім'ї: Зеленський вперше показав сина і розчулив мережу

STYLERПерсони    01.06.2019 - 14:06
Усе починається з сім'ї: Зеленський вперше показав сина і розчулив мережу
Зеленський вперше показав фото свого сина (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Володимир Зеленський вперше публічно показав знімок з сином

Зеленський вперше показав фото, на якому зображений його син. Президент України в Міжнародний день захисту дітей опублікував сімейний знімок, на якому зображена вся його сім'я. Публікацію він зробив на своїй сторінці в Facebook.

На фото – Зеленський та його син Кирило, обличча яких завдано аквагрим з малюнками супергероїв. Поруч з ними старша дочка Олександра і перша леді України Олена Зеленська.

"Щоб краще розуміти дітей, треба іноді і самому ставати дитиною. Давайте залишимо нашим дітям країну, якої вони будуть пишатися!" - підписав знімок Зеленський.

Варто відзначити, що це перше фото Зеленського з сином Кирилом, яке оприлюднили публічно.

Усе починається з сім'ї: Зеленський вперше показав сина і розчулив мережу

Зеленський вперше показав фото свого сина (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Під публікацією з'явилося безліч захоплених коментарів:

  • Дивлячись на цю сім'ю - серце радіє. Відкриті і щирі. Не показушні награні пози у вишиванках. Якщо ти патріот і любиш свою країну, не обов'язково бути у вишиванці і робити вигляд, ніби ти з народом. Це йде від серця і від душі. І це люди почувають.
  • Зеленський будує "Країна Мрії" для своїх дітей, а не заради грошей. Тому все вийде! Сім'я - територія найсильніших благословень! Володимир, наші молитви з Вами.
  • Таку картинку з життя попередніх Президентів уявити неможливо! Зі святом!!! Щоб у вас в родині все було ок!!! Чого і всім бажаю!!!
  • Пане президент, я Вам бажаю великого родинного щастя. У Вас чудова сім'я, чудові діти і красуня дружина. Нехай Вас усіх благословить Господь Бог, Володимире Олександровичу.

Усе починається з сім'ї: Зеленський вперше показав сина і розчулив мережу

Усе починається з сім'ї: Зеленський вперше показав сина і розчулив мережу

Усе починається з сім'ї: Зеленський вперше показав сина і розчулив мережу

Усе починається з сім'ї: Зеленський вперше показав сина і розчулив мережу

Зеленський вперше показав фото свого сина (скріншот: facebook.com/zelenskiy95)

Нагадаємо, що раніше Зеленський спровокував зростання цін на шаурму.

Раніше ми писали про те, що у Львові Зеленський вступив у словесну перепалку з журналісткою.

А також розповідали про те, що популярний український ведучий потроллил президента України за шаурму.

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