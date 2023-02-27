"Начебто комфортний, але дорого": у мережі рознесли нові вагони Укрзалізниці

Що не так із новими вагонами?

Георгій розповів, що раніше квиток на потяг Чернівці – Київ коштував 300-400 гривень, зараз же він подорожчав майже вдвічі та коштує 800 гривень.

"Так ось чому подорожчало залізничне сполучення Чернівців зі столицею... Ще кілька днів тому із Чернівців до Києва та зі столиці до нас можна дістатися поїздом у купе за 300 із чимось, або 400 із хвостиком. А тепер ціна на квитки у купе – у районі 800 грн. Дали новий поїзд, у сенсі б/в, але, напевно, придбаний десь на заході", - написав він.

За словами Мазурашу, поїзд оснащений "ознаками цивілізації", але він би краще їздив у старому поїзді за більш демократичною ціною за квиток.

"Ніби більш комфортний, у купе по кілька розеток (з USB), інші "ознаки цивілізації". Але... Я б краще їздив у тих недавніх вагонах (якщо вони придатні для експлуатації) і вдвічі меншу ціну. Хто вже відчув різницю, можете поділитися враженнями", - резюмував нардеп.

Як виглядають нові вагони

Так виглядають нові вагони поїзда Чернівці – Київ (фото: facebook.com/sportbuk)

Зазначимо, що у коментарях до посту не всі поділили думку нардепа. Так, одна з підписниць написала, що їй нові вагони припали до душі.

"Я 8 числа їхала до Львова на обстеження, приємно вразила і дешева ціна (150-160 грн, таксі в місті дорожче) та стан вагонів!" - прокоментувала вона.