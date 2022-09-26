Наче живі. Як би виглядали сьогодні Джон Леннон, Леді Ді і Фредді Мерк'юрі (фото)

Як би виглядали сьогодні Діана Спенсер, Фредді Мерк'юрі, Джон Леннон та інші знаменитості, якби досі були живі? Відповідь на це питання спробував дати турецький фотограф Альпер Єсільтас
У своєму Instagram він опублікував серію знімків під назвою "Ніби нічого не сталося".
Під час роботи над фото Альпер використав штучний інтелект та інші програмні інструменти, щоб допомогти нам уявити, як виглядали б поп-ікони у 2022 році, якби не померли на піку своєї слави.
Для свого проєкту фотограф обрав:
Знімки вражають своєю реалістичністю!
Діана Спенсер (фото: instagram.com/alperyesiltas)
Фредді Мерк'юрі (фото: instagram.com/alperyesiltas)
Майкл Джексон (фото: instagram.com/alperyesiltas)
Пол Вокер (фото: instagram.com/alperyesiltas)
Гіт Леджер (фото: instagram.com/alperyesiltas)
Тупак Шакур (фото: instagram.com/alperyesiltas)
Джон Леннон (фото: instagram.com/alperyesiltas)
Курт Кобейн (фото: instagram.com/streetartglobe)
Джиммі Гендрікс (фото: instagram.com/streetartglobe)
Дженіс Джоплін (фото: instagram.com/streetartglobe)
Елвіс Преслі (фото: instagram.com/streetartglobe)
Селена Кінтанілья-Перес (фото: instagram.com/alperyesiltas)
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