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Как живые. Так выглядели бы сегодня Джон Леннон, Леди Ди и Фредди Меркьюри (фото)

Умершие звезды сегодня выглядели бы очень стильно (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Как выглядели бы сегодня Диана Спенсер, Фредди Меркьюри, Джон Леннон и другие знаменитости, если бы до сих пор были живы? Ответ на этот вопрос попытался дать турецкий фотограф Альпер Есильтас.

В своем Instagram он опубликовал серию снимков под названием "Как будто ничего не произошло".

Во время работы над фото Альпер использовал искусственный интеллект и другие программные инструменты, чтобы помочь нам представить, как бы выглядели поп-иконы в 2022 году, если бы не умерли на пике своей славы.

Для своего проекта фотограф выбрал:

  • британскую аристократку, принцессу Диану
  • основателя культовой группы Queen Фредди Меркьюри
  • участника легендарных The Beatles Джона Леннона
  • оскароносного Хита Леджера - исполнителя роли Джокера в фильме "Темный рыцарь"
  • рок-легенду и лучшего гитариста мира Джими Хендрикса
  • вокалиста группы Nirvana Курта Кобейна
  • поп-идола Майкла Джексона
  • рэпера Тупака Шакура (2Pac), ставшего легендарным после смерти
  • "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли
  • одну из величайших вокалисток в рок-музыке Дженис Джоплин и других.

Снимки поражают своей реалистичностью!

Диана Спенсер (фото: instagram.com/alperyesiltas)

Фредди Меркьюри (фото: instagram.com/alperyesiltas)

Майкл Джексон (фото: instagram.com/alperyesiltas)

Пол Уокер (фото: instagram.com/alperyesiltas)

Хит Леджер (фото: instagram.com/alperyesiltas)

Тупак Шакур (фото: instagram.com/alperyesiltas)

Джон Леннон (фото: instagram.com/alperyesiltas)

Курт Кобейн (фото: instagram.com/streetartglobe)

Джимми Хендрикс (фото: instagram.com/streetartglobe)

Дженис Джоплин (фото: instagram.com/streetartglobe)

Элвис Пресли (фото: instagram.com/streetartglobe)

Селена Кинтанилья-Перес (фото: instagram.com/alperyesiltas)

Напомним, на днях в Польше отменили концерт основателя легендарной группы Pink Floyd Роджера Вотерса, которая ненавидит Украину.

Также недавно бывший друг Ани Лорак рассказал, почему она выбрала жить и работать в России и никак не отреагировала на развязанную ее новой родиной войну.

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