Как живые. Так выглядели бы сегодня Джон Леннон, Леди Ди и Фредди Меркьюри (фото)

Как выглядели бы сегодня Диана Спенсер, Фредди Меркьюри, Джон Леннон и другие знаменитости, если бы до сих пор были живы? Ответ на этот вопрос попытался дать турецкий фотограф Альпер Есильтас.
В своем Instagram он опубликовал серию снимков под названием "Как будто ничего не произошло".
Во время работы над фото Альпер использовал искусственный интеллект и другие программные инструменты, чтобы помочь нам представить, как бы выглядели поп-иконы в 2022 году, если бы не умерли на пике своей славы.
Для своего проекта фотограф выбрал:
Снимки поражают своей реалистичностью!
Диана Спенсер (фото: instagram.com/alperyesiltas)
Фредди Меркьюри (фото: instagram.com/alperyesiltas)
Майкл Джексон (фото: instagram.com/alperyesiltas)
Пол Уокер (фото: instagram.com/alperyesiltas)
Хит Леджер (фото: instagram.com/alperyesiltas)
Тупак Шакур (фото: instagram.com/alperyesiltas)
Джон Леннон (фото: instagram.com/alperyesiltas)
Курт Кобейн (фото: instagram.com/streetartglobe)
Джимми Хендрикс (фото: instagram.com/streetartglobe)
Дженис Джоплин (фото: instagram.com/streetartglobe)
Элвис Пресли (фото: instagram.com/streetartglobe)
Селена Кинтанилья-Перес (фото: instagram.com/alperyesiltas)
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