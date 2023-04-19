Наче в санаторії. Дивіться, як утримують полонених російських військових (фото)

У яких умовах живуть російські полонені

"Ми давно хотіли побачити, в яких умовах живуть ті, хто зі зброєю в руках прийшли до нас додому вбивати. Виявилось, що їх утримують, наче в непоганому санаторії. І попри абсолютно справедливу злість спочатку, треба розуміти, що це, насправді, хороший привід пишатися. Адже Україна в цьому аспекті проявляє себе як сучасна держава, що дотримується цивілізованих європейських цінностей. На відміну від країни окупанта", - пишуть фотографи.

Також Ліберови додають, що варто пам'ятати, що російські військовополонені - це наш обмінний фонд.

Російські військовополонені мають повноцінне триразове харчування (фото: instagram/libkos)

Також вони зазначають, що у російських військовополонених є абсолютно все для життя. Ймовірно, дехто з них не бачив такі комфортні умови вдома, зазначають фотографи.

У полонених повноцінне триразове харчування з дотриманням норм калорій. Шпиталь із рентгеном, сучасним стоматологічним кабінетом, кваліфікованими лікарями. Постійний нагляд психолога.

Полонених забезпечують медичною допомогою та психологічною підтримкою (фото: instagram/libkos)

Заробляють гроші і навіть можуть тратити їх

Військовополонені мають можливість працювати, роботи на вибір: збір пакетів і збір меблів. Вони отримують зарплатню десь 30-40 грн на добу. І ще весь цей час вони продовжують отримувати зарплатню від РФ. Зароблені гроші полонені можуть витрачати в місцевій крамниці на засоби власної гігієни, снеки, канцелярію.

Працюють вони 6 діб на тиждень, неділя - вихідний. У цей день їм можна прогулятись територією, грати в футбол, в шашки, дивитись телевізор в кімнаті відпочинку або піти до церкви.

Полонені працюють 6 днів на тиждень, а у неділю грають у футбол або ходять до церкви (фото: instagram/libkos)

"Можливо, тепер ви думаєте, що після такого ставлення з боку України вони здебільшого починають шкодувати, що пішли на цю війну? Вони починають усвідомлювати, що скоїли страшний злочин? На жаль, ні. Принаймні ті, з ким встигли поспілкуватись ми - так і не вимовили жодного слова каяття. Вони вважають, що виконували наказ, були змушені, не зробили нічого страшного. А дехто з них навіть досі вірить у перемогу Росії", - пишуть фотографи.

Деякі полонені дозволили фотографам опублікувати свої обличчя (фото: instagram/libkos)

Ліберови зазначають, що полонені мають чистий та ситий вигляд. Зі слів працівників табору, багато з них навіть набирають вагу. А ще покращують стан здоровʼя під постійним медичним наглядом. Наприклад, серед вагнеру багато хворих на запущені гепатит і туберкульоз.

Більшість полонених так і не розкаялись у своїх злочинах, а деякі досі вірять у перемогу РФ (фото: instagram/libkos)