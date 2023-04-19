UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Наче в санаторії. Дивіться, як утримують полонених російських військових (фото)

У яких умовах проживають російські полонені (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У мережі показали, у яких умовах утримують російських військовополонених в Україні. Вони мають повноцінне триразове харчування, постійний супровід психолога й доступ до медичної допомоги. А ще - працюють й отримують за це гроші, які можуть тратити у місцевій крамниці.

Світлинами військовополонених та умов їхнього проживання поділились фотографи Костянтин і Влада Ліберови на своїй сторінці Instagram.

У яких умовах живуть російські полонені

"Ми давно хотіли побачити, в яких умовах живуть ті, хто зі зброєю в руках прийшли до нас додому вбивати. Виявилось, що їх утримують, наче в непоганому санаторії. І попри абсолютно справедливу злість спочатку, треба розуміти, що це, насправді, хороший привід пишатися. Адже Україна в цьому аспекті проявляє себе як сучасна держава, що дотримується цивілізованих європейських цінностей. На відміну від країни окупанта", - пишуть фотографи.

Також Ліберови додають, що варто пам'ятати, що російські військовополонені - це наш обмінний фонд.

Російські військовополонені мають повноцінне триразове харчування (фото: instagram/libkos)

Також вони зазначають, що у російських військовополонених є абсолютно все для життя. Ймовірно, дехто з них не бачив такі комфортні умови вдома, зазначають фотографи.

У полонених повноцінне триразове харчування з дотриманням норм калорій. Шпиталь із рентгеном, сучасним стоматологічним кабінетом, кваліфікованими лікарями. Постійний нагляд психолога.

Полонених забезпечують медичною допомогою та психологічною підтримкою (фото: instagram/libkos)

Заробляють гроші і навіть можуть тратити їх

Військовополонені мають можливість працювати, роботи на вибір: збір пакетів і збір меблів. Вони отримують зарплатню десь 30-40 грн на добу. І ще весь цей час вони продовжують отримувати зарплатню від РФ. Зароблені гроші полонені можуть витрачати в місцевій крамниці на засоби власної гігієни, снеки, канцелярію.

Працюють вони 6 діб на тиждень, неділя - вихідний. У цей день їм можна прогулятись територією, грати в футбол, в шашки, дивитись телевізор в кімнаті відпочинку або піти до церкви.

Полонені працюють 6 днів на тиждень, а у неділю грають у футбол або ходять до церкви (фото: instagram/libkos)

"Можливо, тепер ви думаєте, що після такого ставлення з боку України вони здебільшого починають шкодувати, що пішли на цю війну? Вони починають усвідомлювати, що скоїли страшний злочин? На жаль, ні. Принаймні ті, з ким встигли поспілкуватись ми - так і не вимовили жодного слова каяття. Вони вважають, що виконували наказ, були змушені, не зробили нічого страшного. А дехто з них навіть досі вірить у перемогу Росії", - пишуть фотографи.

Деякі полонені дозволили фотографам опублікувати свої обличчя (фото: instagram/libkos)

Ліберови зазначають, що полонені мають чистий та ситий вигляд. Зі слів працівників табору, багато з них навіть набирають вагу. А ще покращують стан здоровʼя під постійним медичним наглядом. Наприклад, серед вагнеру багато хворих на запущені гепатит і туберкульоз.

Більшість полонених так і не розкаялись у своїх злочинах, а деякі досі вірять у перемогу РФ (фото: instagram/libkos)

Читайте також про те, що ГУР з'ясувало ім'я окупанта, який відрізав голову українському полоненому.

Раніше ми писали про те, скільки українських військових офіційно визнано безвісти зниклими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війська РФ