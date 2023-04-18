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Наслідки війни. Названо кількість зниклих безвісти українських військових

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Вівторок 18 квітня 2023 17:25
Наслідки війни. Названо кількість зниклих безвісти українських військових Ілюстративне фото: Названо кількість зниклих безвісти українських військових (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні вважаються зниклими безвісти більше ніж 7 тисяч військовослужбовців. Такі дані наводяться на квітень 2023 року.

Про це заявив уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Цифра така дійсно є, вона трохи більша за сім тисяч. Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зниклих, вони все ж таки полонені", - заявив він.

Котенко додав, що близько 65% зниклих безвісти згідно зі статистикою живі й перебувають у полоні.

Нагадаємо, 16 квітня Україна повернула з російського полону 130 людей.

При цьому 10 квітня Україна повернула з російського полону 100 військових, серед яких захисники Маріуполя, "Азовсталі" та Гостомелю.

Водночас у Координаційному центрі заявили про затягування Росією процесу повернення полонених "азовців".

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