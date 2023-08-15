"Наче написано для срача". Хіменес-Браво здивував дописом про закриті укриття після обстрілу Львова

Що опублікував Хіменес-Браво

На скріншоті описано історію про закрите укриття, куди не могли потрапити люди. Одна із мешканок будинку навіть забула ключі від нього і нібито люди вибивали двері. Цікаво, що з поста абсолютно незрозуміло, де саме таке сталося. Не сказано ні міста, ні вулиці.

"Львів, Луцьк, Дніпро, Сміла, Хмельницький, Запоріжжя. Як на другий рік війни ми можемо вибивати двері ногами в укриття? Мені здається, сьогодні була одна з найбільших атак на захід... мої співчуття близьким загиблих", - підписав він фото.

Пост зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво

Заради справедливості варто зазначити, що українці в Twitter пишуть, що в ніч на 15 серпня вони бігли в укриття і перечекали там атаку росіян.

Скріншот

Відповідно, Ектор пише про одинокий випадок, та й незрозуміло, звідки взято цю цитату на скріншоті.

У чому не правий Ектор Хіменес-Браво

Зазначимо, що після публікації неоднозначного посту в коментарях до нього українці пишуть, що такі дії дуже провокують і грають на руку самим росіянам.

Цікаво, що дехто пише в коментах наратив а-ля "страти відповідальних за укриття. Це навмисне масове вбивство", але це люди, які живуть не в Україні переважно.

Хоча по правді деякі громадяни все ж таки відзначають, що проблема з укриттями в деяких містах існує.

Також деякі впевнені, що з такими постами та коментарями "нам і ворога не треба".