"Словно написано для срача". Хименес-Браво удивил постом о закрытых укрытиях после обстрела Львова

Что запостил Хименес-Браво

На скриншоте описана история про закрытое укрытие, куда не могли попасть люди. Одна из жительниц дома даже забыла ключи от него и якобы люди выбивали двери. Интересно, что из поста абсолютно непонятно, где именно такое произошло. Не сказано ни города, ни улицы.

"Львов, Луцк, Днепр, Смела, Хмельницкий, Запорожье. Как на второй год войны мы можем выбивать дверь ногами в укрытие? Мне кажется, сегодня была одна из самых больших атак на запад.. мои соболезнования близким погибших", - подписал он фото.

Пост со страницы Эктора Хименеса-Браво

Справедливости ради стоит отметить, что украинцы в Twitter пишут, что в ночь на 15 августа они бежали в укрытия и переждали там атаку россиян.

Скриншот

Соответственно, Эктор пишет про одинокий случай, да и непонятно, откуда взята эта цитата на скриншоте.

В чем не прав Эктор Хименес-Браво

Отметим, что после публикации неоднозначного поста в комментариях к нему украинцы пишут, что такие действия - очень провоцируют и играют на руку самим же россиянам.

Интересно, что кое-кто пишет в комментах нарратив а-ля "казнить ответственных за укрытие. Это преднамеренное массовое убийство", но это люди, живущие не в Украине преимущественно.

Хотя по правде некоторые граждане все же отмечают, что проблема с укрытиями в некоторых городах - существует.

Также некоторые отмечают, что с такими постами и комментариями "нам и врага не надо".