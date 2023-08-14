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16-річним українцям заборонять виїзд за кордон. Хто розганяє цю брехню

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Понеділок 14 серпня 2023 17:19
16-річним українцям заборонять виїзд за кордон. Хто розганяє цю брехню Росіяни створили новий фейк та успішно його поширюють в Україні (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У мережі масово поширюють інформацію про те, що підліткам із 16 років заборонять виїжджати з України. Насправді ж такі заяви є неправдою.

Про це повідомляє група "Стоп фейк Дніпро" в Telegram.

Кому вигідний цей фейк

У російських Telegram-каналах "розганяють" брехню про те, що Верховна Рада України вдається до жорстких заходів через страх, що через мобілізацію в Україні закінчаться дорослі чоловіки, тому підліткам від 16 до 18 років заборонять виїзд із країни.

Пропагандисти створили цю маніпуляцію на основі реального "Проєкту Закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо захисту прав дітей при тимчасовому виїзді за межі України" №9480, зареєстрованого 11 липня 2023 року.

Насправді цей законопроєкт захищає права дітей, які виїжджають за межі України, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Наприклад, підліткам віком від 16 до 18 років пропонують дозволити перетинати кордон лише у супроводі одного з батьків та за згодою іншого. Або ж у супроводі довіреної особи або, якщо йдеться про дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, - з дозволу органу опіки.

Ключовим у цьому законопроєкті є пропозиція обмежити лише самостійний виїзд підлітків за кордон для уніфікації з правилами соціальних служб країн ЄС. Ніякого стосунку до мобілізації це не має.

16-річним українцям заборонять виїзд за кордон. Хто розганяє цю брехню

Зразок фейкового повідомлення у російських в Telegram-каналах (фото: Telegram/Стоп фейк Дніпро)

Що треба знати про виїзд підлітків за кордон

Варто зазначити, що на кордоні дійсно можуть зупинити 17-річних юнаків на законній підставі.

"Деякі прикордонники не випускають 17-річних хлопців. Якщо взяти норми закону, то такі юнаки мають повне право перетинати кордон під час війни. Але в Україні ввели нову постанову - зменшили вік, коли треба вставати на військовий облік. Тепер хлопці мають ставати на нього з 16 років. І відповідно, не тільки встати на облік, а й отримати приписне", - пояснюють юристи адвокатського об'єднання "Вертикаль" у каналі Telegram.

Прикордонники мають право користуватись цією постановою і можуть не випустити за кордон 17-річного юнака, який не стоїть на обліку.

"Але якщо хлопцю виповнилось 17 років і він стоїть на обліку, то він може виїхати", - зазначають експерти.

Раніше ми писали про те, що росіяни розганяють фейк про те, що в Україні мобілізують 80% чоловіків.

Читайте також про те, що у Києві затримали пропагандисток, які щодня поширювали у мережі по 70 російських фейків.

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