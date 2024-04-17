Наче білий лебідь. Найкращі виходи Зендаї у білосніжних образах(фото)

Чому Зендая часто одягає білі речі

Насправді це питання із зірочкою, адже ні сама акторка, ні її стилісти жодного разу не розповідали, чому вони обирають для образів Зендаї саме білий колір.

Ми можемо лише здогадуватись, що це піар-хід, аби акторка одразу виділялась поміж інших, або ж вона сама має неабияку пристрасть до білосніжних речей.

Та варто сказати, що кожне біле вбрання Зендаї є досить оригінальним та завжди підкреслює її витонченість та ніжність. А це вже робить її не такою як всі. До того ж речі, які вона вибирає, часто мають дуже відверті та сексуальні вирізи на різних частинах тіла.

Найкращі білосніжні образи Зендаї

Перший білий образ акторки, повз якого неможливо пройти - це сукня, яка є дуже оригінальною завдяки трьом переплетам на тулубі та прямою спідницею з розрізом.

Найкращі білі образи Зендаї (фото: Getty images)

Друга сукня Зендаї також має цікавий та досить загадковий дизайн, оскільки на ній є вирізи, що ледве прикривають інтимні місця акторки.

Оригінальна сукня Зендаї (фото: Getty images)

А от днями акторка замилувала мережу сукнею з 1992 року, яку колись на подіумі носила Сінді Кроуфорд. А напівпрозорий костюм білосніжного кольору, який складається з топу та спідниці, дозволяє Зендаї показати всю свою сексуальність.

Найкращі білосніжні образи, які любить Зендая (фото: Getty images)

Здається, поєднання звабливих розрізів з білим кольором - це улюблені деталі образів акторки. І це можна помітити ще в одному її вбранні.

Зваблива сукня Зендаї (фото: Getty images)

Об'ємні сукні та поєднання светра зі спідницею також мають місце у гардеробі дівчини Тома Холанда.

Об'ємні образи білого кольру, які носить Зендая (фото: Getty images)

А ще Зендая полюбляє носити білі костюми, які роблять її більш дорослою та сексуальною. Прості сукні міні білосніжного кольору теж є частиною гардероба зірки та підкреслюють красу її ніг.

Білосніжні вбрання Зендаї (фото: Getty images)