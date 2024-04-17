Словно белый лебедь. Лучшие выходы Зендаи в белоснежных образах (фото)

Почему Зендая часто надевает белые вещи

На самом деле, этот вопрос со звездочкой, ведь ни сама актрисса, ни ее стилисты ни разу не рассказывали, почему они выбирают для образов Зендаи именно белый цвет.

Мы можем лишь догадываться, что это пиар-ход, чтобы актриса сразу выделялась среди других, или она сама имеет немалую страсть к белоснежным вещам.

Но стоит сказать, что каждый белый наряд Зендаи довольно оригинальный и всегда подчеркивает ее утонченность и нежность. А это уже делает ее не такой, как все. К тому же вещи, которые она выбирает, часто имеют откровенные и сексуальные вырезы на разных частях тела.

Лучшие белоснежные образы Зендаи

Первый белый образ актрисы, мимо которого невозможно пройти - это платье, которое очень оригинально благодаря трем переплетам на туловище и прямой юбкой с разрезом.

Лучшие белые образы Зендаи (фото: Getty images)

Второе платье Зендаи также имеет интересный и загадочный дизайн, поскольку на нем есть вырезы, едва прикрывающие интимные места актрисы.

Оригинальное платье Зендае (фото: Getty images)

А вот на днях актриса восхищала сеть платьем с 1992 года, которое когда-то на подиуме носила Синди Кроуфорд. А полупрозрачный костюм белого цвета, состоящий из топа и юбки, позволяет Зендае показать всю свою сексуальность.

Лучшие белоснежные образы, которые любит Зендая (фото: Getty images)

Кажется, сочетание соблазнительных разрезов с белым цветом - это любимые детали образов актрисы. И это можно заметить еще в одном ее наряде.

Соблазнительное платье Зендаи (фото: Getty images)

Объемные платья и сочетание свитера с юбкой также присутствуют в гардеробе девушки Тома Холанда.

Объемные образы белого цвета, которые носит Зендая (фото: Getty images)

А еще Зендая любит носить белые костюмы, делающие ее более взрослой и сексуальной. Простые платья мини белого цвета тоже являются частью гардероба звезды и подчеркивают красоту ее ног.

Белые наряды Зендаи (фото: Getty images)