Начался Петров пост: в чем его важность и что нельзя делать

В частности, это первый из двух летних постов и называется он по-разному: Апостольским постом (упоминание об этом посте есть в постановлениях апостольских) и Петровским (ибо завершается накануне дня памяти святых апостолов Петра и Павла).

Однако, в народе этот пост называют Петровкой.

Продолжительность Петрова поста ежегодно разная. В этом году он продлится 22 дня (с 20 июня до 11 июля).

Почему важно поститься

Чтобы понять важность поста на странице церкви вспоминают, что первым постом была заповедь, которую Господь дал Адаму в раю: "От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в тот день, когда ты съешь от него, смертью умрешь" (Быт. 2: 16 - 17). Тогда человека соблазнил дьявол, и он нарушил этот первый пост, это единственное ограничение, послушал дьявола, а волю Божию не выполнил. Тогда в жизнь человека вошли грех и смерть. Поэтому через несдержанность в желаниях и несоблюдение первого поста грех вошел в человеческую природу, так через самоограничение, через осознанное и добровольное укрощение желаний и страстей мы преодолеваем грех".

Также пост - это закаливание и совершенствование человеческой воли. Если человек научится сдерживать себя в простых желаниях, то он сможет преодолевать искушения и не поддаваться на прелести греха.

Что нельзя делать

Во время поста действует добровольное ограничение в пище (пост телесный).

"Важнее пост духовный, который состоит в смирении, покаянии, борьбе с собственными грехами, страстями и вредными привычками. Пост телесный без поста духовного - это только диета", - говорится в сообщении.

Запреты в еде в этот пост:

мясо;

молочные продукты;

яйца.

Добавим, что еще есть ряд запретов, которых лучше не нарушать в период очищения души и тела. У Петров пост нельзя:

брать кредиты и занимать деньги;

венчаться и играть свадьбу;

работать после захода солнца;

состригать волосы.

Во время поста нужно молиться, просить прощения у всех, перед кем человек провинился.