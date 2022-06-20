Начался Петров пост: в чем его важность и что нельзя делать

Начало Петровки всегда приходится на первый после Тройчанской недели понедельник. Это не очень строгий пост и посвящен он двум первоверховным апостолам: Петру и Павлу, память которых совершается 12 июля.
В чем важность поста, сообщили на странице Православной церкви Украины.
В частности, это первый из двух летних постов и называется он по-разному: Апостольским постом (упоминание об этом посте есть в постановлениях апостольских) и Петровским (ибо завершается накануне дня памяти святых апостолов Петра и Павла).
Однако, в народе этот пост называют Петровкой.
Продолжительность Петрова поста ежегодно разная. В этом году он продлится 22 дня (с 20 июня до 11 июля).
Чтобы понять важность поста на странице церкви вспоминают, что первым постом была заповедь, которую Господь дал Адаму в раю: "От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в тот день, когда ты съешь от него, смертью умрешь" (Быт. 2: 16 - 17). Тогда человека соблазнил дьявол, и он нарушил этот первый пост, это единственное ограничение, послушал дьявола, а волю Божию не выполнил. Тогда в жизнь человека вошли грех и смерть. Поэтому через несдержанность в желаниях и несоблюдение первого поста грех вошел в человеческую природу, так через самоограничение, через осознанное и добровольное укрощение желаний и страстей мы преодолеваем грех".
Также пост - это закаливание и совершенствование человеческой воли. Если человек научится сдерживать себя в простых желаниях, то он сможет преодолевать искушения и не поддаваться на прелести греха.
Во время поста действует добровольное ограничение в пище (пост телесный).
"Важнее пост духовный, который состоит в смирении, покаянии, борьбе с собственными грехами, страстями и вредными привычками. Пост телесный без поста духовного - это только диета", - говорится в сообщении.
Запреты в еде в этот пост:
Добавим, что еще есть ряд запретов, которых лучше не нарушать в период очищения души и тела. У Петров пост нельзя:
Во время поста нужно молиться, просить прощения у всех, перед кем человек провинился.
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