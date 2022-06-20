Почався Петрів піст: у чому його важливість і що не можна робити

Зокрема, це перший із двох літніх постів і називається він по-різному: Апостольським постом (згадка про цей піст є в постановах апостольських) та Петрівським (бо завершується напередодні дня вшанування пам’яті святих апостолів Петра і Павла).

Однак, в народі цей піст називають Петрівкою.

Тривалість Петрового посту щороку різна. Цьогоріч він триватиме 22 дні (з 20 червня до 11 липня).

Чому важливо постувати

Аби зрозуміти важливість постування на сторінці церкви згадують, що найпершим постом була заповідь, яку Господь дав Адаму в раю: "Від усякого дерева в саду ти будеш їсти, а від дерева пізнання добра і зла не їж від нього, бо в той день, коли ти з’їси від нього, смертю помреш" (Бут. 2: 16 - 17). Тоді людину спокусив диявол, і вона порушила цей перший піст, це єдине обмеження, послухала диявола, а волю Божу не виконала. Тоді в життя людини увійшли гріх і смерть. Тож через нестриманість у бажаннях та недотримання першого посту гріх увійшов в людську природу, так через самообмеження, через усвідомлене і добровільне приборкання бажань і пристрастей, ми долаємо гріх".

Також піст - це загартовування і вдосконалення людської волі. Якщо людина навчиться стримувати себе у простих бажаннях, то вона зможе долати спокуси та не піддаватися на принади гріха.

Що не можна робити

Під час посту діє добровільне обмеження в їжі (піст тілесний).

"Важливішим є піст духовний, який полягає у смиренні, покаянні, боротьбі з власними гріхами, пристрастями та шкідливими звичками. Піст тілесний без посту духовного - то лише дієта", - йдеться у повідомленні.

Заборони у їжі в цей піст:

м'ясо;

молочні продукти;

яйця.

Додамо, що ще є ряд заборон, яких краще не порушувати в період очищення душі і тіла. У Петрів піст не можна:

брати кредити і позичати гроші;

вінчатися і грати весілля;

працювати після заходу сонця;

зістригати волосся.

Під час посту потрібно молитися, просити вибачення у всіх, перед ким людина завинила.