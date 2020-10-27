Все началось с личинки: во Львове женщине удалили гигантскую кисту

Во Львове женщине провели уникальную операцию по удалению эхинококковой кисты. Новообразование весило 1,5 килограмма, а его размеры составляли 16х17 сантиметров. Киста была покрыта кальцифицированной капсулой.

Об этом пишет пресс-служба Клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова в Facebook.

Киста была локализована в селезенке и занимала около 90% объема органа. При этом хирургам удалось не только удалить новообразование, но и сохранить орган.

Врачи также рассказали, откуда у пациентки взялась такая киста.

"К слову, откуда берется такая киста? Все просто: возбудителем является личиночная стадия паразита эхинококка, который при попадании в организм человека разрастается в кисту", - говорится в сообщении.

Не менее интересна и история пациентки. Женщина, зная, что у нее киста, до последнего тянула с операцией. Но боль в животе и под ребрами с левой стороны сильно портила качество жизни.

Обследование показало, что это именно эхинококковая киста, и хирургическое вмешательство откладывать не стоит.

Операция заняла всего полтора часа. Но врачам нужно было соблюдать большую осторожность. Ведь киста была очень близко к таким важным органам как желудок, поджелудочная железа и сосуды.

Сегодня пациентка чувствует себя хорошо. И совсем скоро поедет домой.

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