Все почалося з личинки: у Львові жінці видалили гігантську кісту

У Львові жінці провели унікальну операцію з видалення ехінококової кісти. Новоутворення важило 1,5 кг, а його розміри становили 16х17 сантиметрів. Кіста була покрита кальцифікованою капсулою.

Про це пише пресслужба Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова у Facebook.

Кіста була локалізована в селезінці і займала близько 90% обсягу органу. При цьому хірургам вдалося видалити не тільки новоутворення, але і зберегти орган.

Лікарі також розповіли, звідки у пацієнтки взялася така кіста.

"До речі, звідки береться така кіста? Все просто: збудником є личинкова стадія паразита ехінокока, який при попаданні в організм людини розростається в кісту", - йдеться в повідомленні.

Не менш цікава й історія пацієнтки. Жінка, знаючи, що у неї кіста, до останнього тягнула з операцією. Але біль у животі та під ребрами з лівої сторони сильно псував якість життя.

Обстеження показало, що це саме ехінококова кіста, і хірургічне втручання відкладати не варто.

Операція зайняла всього півтори години. Але лікарям потрібно було дотримуватися великої обережності. Адже кіста була дуже близько до таких важливих органів як шлунок, підшлункова залоза і судини.

Сьогодні пацієнтка почуває себе добре. І зовсім скоро поїде додому.

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