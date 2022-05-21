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Началось? Коренные народы РФ начали процесс борьбы за свободу и суверенитет

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Суббота 21 мая 2022 09:23
Началось? Коренные народы РФ начали процесс борьбы за свободу и суверенитет Фото: Древние народы РФ начинают борьбу за суверенитет (sport-marafon.ru)
Автор: Людмила Жукова

На фоне войны в Украине в России коренные народы создали платформу борьбы за свободу и суверенитет. Их цель - деколонизация коренных народностей РФ и присвоения им полноправных членов

Об этом сообщает общественное движение "Свободный Идель-Урал".

В инициативе "Лига вольных наций" участвуют башкирские, бурятские, ингушские, калмыцкие, эрзянские и удегейские активисты.

Инициаторами создания "Лиги" выступили Владимир Довданов, Батыр Бормонгаев, Эренцен Доляев (калмыки), Руслан Габбасов (башкиры), Сирес Болен и Виталий Ромашкин (эрзяне), Доржо Дугаров, Раджана Дугар-Де Понте (буряты).

По словам инициаторов проекта, все чаще в СМИ возникают публичные дискуссии по поводу будущего Российской Федерации после окончания войны в Украине.

Но эти дискуссии не касаются вопроса обустройства субъектов федерации, а ведутся в парадигме "будущее федерального центра – это будущее России".

Что говорят активисты

"Мой родной ойрат-калмыцкий народ веками терпит колоссальные демографические катастрофы. Причина этих бед в нашем колониальном положении – цари, а позже генсеки распоряжались калмыками как расходным материалом. Сегодня в результате военной агрессии России против Украины происходят глобальные политические изменения, которые дают нам шанс перейти из объектного состояния в субъектное. Я вижу, что такое же желание есть и у многих других народов", – рассказал член Конгресса айрат-калмыкского народа Владимир Довданов.

В обнародованном манифесте участники платформы объявляют принцип "презумпции субъектности", согласно которому, с крахом действующего политического режима в Российской Федерации, регионы не нуждаются в апелляции к чему-либо для наделения их суверенитетом. Все регионы по определению приобретают полный суверенитет и полную независимость от Москвы и уже тогда, как свободные территории, решают свое будущее: желают ли они сохранить самостоятельность, объединиться с другими регионами и республиками, или создать конфедерацию государств.

Главный старейшина эрзянского народа Сырес Боляень сообщил, что Лига Свободных Наций открыта для новых участников и пригласил присоединиться всех, кто разделяет антиимперские взгляды и признает право народов на самоопределение.

"Считаю, что все субъекты федерации, как и все автохтонные народы РФ, имеют полное право не только участвовать в обсуждении будущего российских территорий, но и реализовать свое право на самоопределение", - сказал руководитель Башкирского национального политического центра Руслан Габбасов.

Отметим, что единый перечень коренных народов РФ ныне включает 40 народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (алеуты, алюторцы, вепсы, долганы, ительмены, камчадалы, кереки, кеты, коряки, кумандинцы, манси, нанайцы, нганасаны, негидальцы, ненцы, нивхи, ороки, орочи, саамы, селькупы, сойоты, тазы, теленгиты, телеуты, тофалары, тубалары, тувинцы-тоджинцы и другие.

Как мы ранее писали, эксперты рассказали, что ждет Россию после смерти Путина.

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