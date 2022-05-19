"Таких, как Путин, там до черта". Данилов не видит изменений для Украины в случае нового лидера в РФ

В России ничего не поменяется, если смениться президент страны. Поскольку таких, как Владимир Путин, в РФ полно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью НВ.

"Таких, как Путин, к большому сожалению, там до черта. Зря люди считают, что если Путин уйдет, а придет другой кто-то, он не станет новым Путиным - там иного руководителя быть не может. Это было большой ошибкой Запада в 90-е годы делать ставку на Россию как на страну, которая должна быть демократической и отвечать за судьбу постсоветских стран на пути к демократии", - заявил Данилов.

По его словам, в сегодняшней России демократия не может быть.

"Вспомните, все представительства сначала открывались в Москве, и все иностранные компании сначала ехали в Москву, потому что мечтали там построить страну будущего. Демократии в сегодняшней России быть не может, там может быть только Путин. На сегодняшний день те 130 этносов, которые там есть, их невозможно содержать без диктатуры и тоталитарного режима", - заявил секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что если будет демократия, то Россия рассыпется, как бумажный дом.

"Беда в том, что последствия этой ошибки мира мы сегодня должны на себе нести, прочувствовать в полной мере", - заявил он.