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Почалося? Корінні народи РФ почали процес боротьби за свободу і суверенітет

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Субота 21 травня 2022 09:23
Почалося? Корінні народи РФ почали процес боротьби за свободу і суверенітет Фото: стародавні народи РФ починають боротьбу за суверенітет (sport-marafon.ru)
Автор: Людмила Жукова

На тлі війни в Україні в Росії корінні народи створили платформу боротьби за свободу і суверенітет. Їх мета - деколонізація корінних народностей РФ і присвоєння їм повноправних членів

Про це повідомляє Громадський рух "Вільний Ідель-Урал".

В ініціативі "Ліга вільних націй" беруть участь башкирські, бурятські, інгушські, калмицькі, ерзянські та удегейські активісти.

Ініціаторами створення "Ліги" виступили Володимир Довданов, Батир Бормонгаєв, Еренцен Доляєв (калмики), Руслан Габбасов (башкири), Сірес Болен і Віталій Ромашкін (ерзяне), Доржо Дугаров, Раджана Дугар-Де Понте (буряти).

За словами ініціаторів проекту, все частіше в ЗМІ виникають публічні дискусії з приводу майбутнього Російської Федерації після закінчення війни в Україні.

Але ці дискусії не стосуються питання облаштування суб'єктів Федерації, а ведуться в парадигмі "майбутнє федерального центру – це майбутнє Росії".

Що кажуть активісти

"Мій рідний ойрат-калмицький народ століттями терпить колосальні демографічні катастрофи. Причина цих бід в нашому колоніальному становищі - царі, а пізніше генсеки розпоряджалися калмиками як витратним матеріалом. Сьогодні в результаті військової агресії Росії проти України відбуваються глобальні політичні зміни, які дають нам шанс перейти з об'єктного стану в суб'єктний. Я бачу, що таке ж бажання є і у багатьох інших народів", - розповів член Конгресу айрат-калмицького народу Володимир Довданов.

В оприлюдненому маніфесті учасники платформи оголошують принцип "презумпції суб'єктності", згідно з яким, з крахом чинного політичного режиму в Російській Федерації, регіони не потребують апеляції до чого-небудь для наділення їх суверенітетом. Всі регіони за визначенням набувають повний суверенітет і повну незалежність від Москви і вже тоді, як вільні території, вирішують своє майбутнє: чи бажають вони зберегти самостійність, об'єднатися з іншими регіонами і республіками, або створити конфедерацію держав.

Головний старійшина ерзянського народу Сирес Боляень повідомив, що Ліга вільних націй відкрита для нових учасників і запросив приєднатися всіх, хто поділяє антиімперські погляди і визнає право народів на самовизначення.

"Вважаю, що всі суб'єкти Федерації, як і всі автохтонні народи РФ, мають повне право не тільки брати участь в обговоренні майбутнього російських територій, а й реалізувати своє право на самовизначення", - сказав керівник Башкирського національного політичного центру Руслан Габбасов.

Відзначимо, що єдиний перелік корінних народів РФ нині включає 40 народів Півночі, Сибіру і Далекого Сходу (алеути, алюторці, вепси, долгани, ітельмени, камчадали, кереки, кети, коряки, кумандінци, мансі, нанайци, нганасани, негідальци, ненці, нівхи, ороки, орочі, саами, селькупи, сойоти, тази, теленгіти, телеути, тофалари, тубалари, тувинці-тоджинці та інші.

Як ми раніше писали, експерти розповіли, що чекає Росію після смерті Путіна.

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