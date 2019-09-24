Начала слышать голоса и угрожать родителям: история с усыновлением в США получила продолжение

Американцы усновили украинку и бросили (Коллаж РБК-Украина)

Приемные родители Натальи рассказали новые подробности громкого дела

Семья американцев удочерила украинскую девочку Наталью, которая страдает карликовостью, а через некоторое время они изменили ей возраст в документах и бросили. Кристин Барнетт и ее муж Майкл рассказали, что Наталья вела себя весьма странно и неадекватно и через некоторое время они обнаружили доказательства того, что возраст в ее документах не совпадает с ее реальным развитием.

Они считают, что Наталья – мошенница, которая выдала себя за маленького ребенка. Усыновление произошло в мае 2010 года и в документах было указано, что Наталья родилась 4 марта 2003 года. В США она находилась уже два года, но предыдущие приемные родители отказались от девочки без объяснения причин.

Американцы усыновили украинскую девочку(Фото: скриншот dailymail.co.uk)

Новая приемная семья окружила Наталью любовью и заботой, ее возили отдыхать, покупали подарки и устраивали веселые игры. Первый звоночек прозвенел, когда вся семья отправилась на море. Наталья хотела в воду, но Кристин попросила ее немного подождать, так как устала. Девочка, которая до того с трудом передвигалась, внезапно побежала к воде самостоятельно.

Во время купания дома Кристин обнаружила у нее признаки полового созревания, которые никак не могли быть у восьмилетней девочки. Наталья не интересовалась куклами и игрушками, а стремилась общаться с подростками и использовала в своей речи слова, которые употребляют дети более старшего возраста. Кроме того, выяснилось, что девочка не знает родной язык – Барнетты попросили своего друга из Украины с ней поговорить – и она не поняла ни слова.

"По ее уникальной внешности очень трудно было судить о возрасте, но я начала думать, что она была подростком. Однако меня это не смущало. Нас переполняла любовь к ней", - призналась Кристин.

Американцы усыновили украинскую девочку(Фото: скриншот dailymail.co.uk)

А потом Наталья в отсутствие взрослых напала на других детей. Она размазывала кровь по стенам и стеклам, ей слышались голоса. А саму Кристин она толкнула однажды на провода, которые были под напряжением. В кофе приемным родителям она начала подливать отбеливатель и на вопрос, зачем она это делает, честно призналась, что хочет их отравить.

Супруги обратились к психиатрам и выяснили, что Наталье на самом деле 22 года. Медики порекомендовали сменить ее возраст в документах и суд признал это правомерным, опираясь на заключение экспертизы. С юридической точки зрения, так как она была совершеннолетней, Барнетты не несли за нее юридическую ответственность. Поэтому они арендовали для нее квартиру, забрали своих троих детей и уехали в Канаду. Они часто ей звонили и помогали, но через некоторое время девушка на звонки отвечать перестала. Кристин переживала, что Наталья перестала принимать препараты, которые ей выписали врачи, но последнее, что девушка сказала ей по телефону – это то, что она готовит спагетти для новой семьи.

Американцы усыновили украинскую девочку(Фото: скриншот dailymail.co.uk)

Наталью захотела взять под опеку еще одна супружеская пара, и они собирались снова поменять ее документы, но Барнетты выступили против.

"СМИ изображают меня обидчицей ребенка, но никакого ребенка не было. Наталья была женщиной. У нее были критические дни. У нее были зубы, как у взрослой. Все доктора утверждали, что у нее была серьезная душевная болезнь, которая может быть диагностирована только у взрослых", - сказала Кристин.

Сама же Наталья прожила одна три года и только после этого обратилась в полицию с заявлением, что ее бросили родители. Еще пять лет длилось расследование. У полиции есть два заключения от медиков, которые подтверждают, что Наталья – ребенок.

Кристин Барнетт сдалась властям и была отпущена под залог в $5500. Ее экс-супруг Майкл также пришел в полицию добровольно. Оба они настаивают на своей невиновности.