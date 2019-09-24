Почала чути голоси і погрожувати батькам: історія з усиновленням в США отримала продовження

Американці усновили українку та кинули (Колаж РБК-Україна)

Прийомні батьки Наталії розповіли нові подробиці гучної справи

Сім'я американців вдочерила українську дівчинку Наталю, яка страждає карликовістю, а через деякий час вони змінили їй вік в документах і кинули. Крістін Барнетт і її чоловік Майкл розповіли, що Наталя вела себе досить дивно і неадекватно і через деякий час вони виявили докази того, що вік в її документах не збігається з її реальним розвитком.

Вони вважають, що Наталя – шахрайка, яка видала себе за маленьку дитину. Усиновлення відбулося в травні 2010 року і в документах було вказано, що Наталя народилася 4 березня 2003 року. У США вона перебувала вже два роки, але попередні прийомні батьки відмовилися від дівчинки без пояснення причин.

Американці всиновили українську дівчинку(Фото: скріншот dailymail.co.uk)

Нова прийомна сім'я оточила Наталю любов'ю і турботою, її возили відпочивати, купували подарунки і влаштовували веселі ігри. Перший дзвіночок продзвенів, коли вся сім'я поїхала на море. Наталя хотіла у воду, але Крістін попросила її трохи почекати, так як втомилася. Дівчинка, яка до того насилу пересувалася, раптово побігла до води самостійно.

Під час купання будинку Крістін виявила у неї ознаки статевого дозрівання, які ніяк не могли бути у восьмирічної дівчинки. Наталя не цікавилася ляльками та іграшками, а прагнула спілкуватися з підлітками і використовувала у своїй мові слова, які вживають діти більш старшого віку. Крім того, з'ясувалося, що дівчинка не знає рідну мову – Барнетти попросили свого друга з України з нею поговорити – і вона не зрозуміла жодного слова.

"Через її унікальну зовнішність дуже важко було судити про вік, але я почала думати, що вона була підлітком. Однак мене це не бентежило. Нас переповнювала любов до неї", - зізналася Крістін.

Американці всиновили українську дівчинку(Фото: скріншот dailymail.co.uk)

А потім Наталка в відсутність дорослих напала на інших дітей. Вона розмазувала кров по стінах і склі, їй чулися голоси. А саму Крістін вона штовхнула одного разу на дроти, які були під напругою. У каву прийомним батькам вона почала підливати відбілювач і на питання, навіщо вона це робить, чесно зізналася, що хоче їх отруїти.

Подружжя звернулися до психіатрів і з'ясували, що Наталі насправді 22 роки. Медики порекомендували змінити її вік в документах і суд визнав це правомірним, спираючись на висновок експертизи. З юридичної точки зору, так як вона була повнолітньою, Барнетти не несли за неї юридичну відповідальність. Тому вони орендували для неї квартиру, забрали своїх трьох дітей і виїхали в Канаду. Вони часто їй дзвонили і допомагали, але через деякий час дівчина на дзвінки відповідати перестала. Крістін переживала, що Наталя перестала приймати препарати, які їй виписали лікарі, але останнє, що дівчина сказала їй по телефону – це те, що вона готує спагетті для нової сім'ї.

Американці всиновили українську дівчинку(Фото: скріншот dailymail.co.uk)

Наталю захотіла взяти під опіку ще одна подружня пара, і вони збиралися знову поміняти її документи, але Барнетти виступили проти.

"ЗМІ зображують мене кривдницею дитини, але жодної дитини не було. Наталя була жінкою. У неї були критичні дні. У неї були зуби, як у дорослої. Всі лікарі стверджували, що у неї була серйозна душевна хвороба, яка може бути діагностована тільки у дорослих", - сказала Крістін.

Сама ж Наталія прожила одна три роки і тільки після цього звернулася в поліцію із заявою, що її кинули батьки. Ще п'ять років тривало розслідування. У поліції є два заключення від медиків, які підтверджують, що Наталя – дитина.

Крістін Барнетт здалася владі і була відпущена під заставу в $5500. Її екс-чоловік Майкл також прийшов в поліцію добровільно. Обидва вони наполягають на своїй невинності.