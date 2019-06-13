Начал кусать за голову: под Харьковом пес набросился на маленького ребенка

Собака покусала ребенка (Коллаж РБК-Украина)

Собака выскочила на ребенка из соседнего двора

В Харьковской области домашний пес сорвался с цепи и набросился на пятилетнего ребенка. Детали инцидента сообщили в сюжете ТСН.

В Чугуеве Харьковской области дворовой злой пес бросился на ребенка. Дети играли на улице, а в соседнем дворе была открыта калитка ворот. Пес сорвался с цепи и бросился к детям. Жертвой оказалась пятилетняя Полина. Он бросился на девочку и начал кусать ее за голову. На помощь малышке прибежали соседи, которые и спасли ребенка.

Пятилетнюю девочку немедленно доставили в районную больницу. Медики диагностировали у нее множественные укусы головы. Ей оказали первую медицинскую помощь, обработали раны, а после – отпустили домой с родителями, так как угрозы ее жизни нет. На голову ребенка пришлось наложить около десятка швов.

Владельцы собаки ситуацию комментировать отказались. У девочки сильный шок и она боится ходить по улице, где слышит лай собак. Соседи рассказали, что этот пес и ранее уже срывался с цепи и нападал на людей. Собственников собаки оштрафовали, но родители девочки готовы идти в суд.

Пятилетнюю девочку покусал соседский пес (YouTube/ТСН)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одесской области на школьника, который возвращался домой, набросились алабаи. У ребенка многочисленные травмы и он угодил в реанимацию.

А также рассказывали о том, что под Киевом на восьмилетнюю девочку набросилась бездомная собака.