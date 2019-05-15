ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Просто набросилась: под Киевом собака покусала ребенка

STYLERЖизнь    15.05.2019 - 15:51
Просто набросилась: под Киевом собака покусала ребенка
Собака покусала ребенка (Коллаж РБК-Украина)

Пострадавшая госпитализирована и находится под присмотром врачей

В городе Вишневое Киевской области собака набросилась на группу школьниц и одну из них сильно покусала. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Инцидент произошел во вторник вечером, 14 мая. Как сообщили в полиции, 8-летняя девочка вместе с подругами гуляли около своего дома. В это время к ним подбежала собака, которая набросилась на одну из девочек. Ее подруги сильно испугались и убежали.

Пострадавшая девочка после инцидента самостоятельно добралась до дома и рассказала о нападении отцу. Он вызвал скорую медицинскую помощь и ребенка госпитализировали.

На данный момент девочка находится под наблюдением врачей и проходит лечение. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Ребенок получил множественные укусы лица и тела.

Просто набросилась: под Киевом собака покусала ребенка

В Вишневом собака набросилась на детей (kv.npu.gov.ua)

Сотрудники полиции проводят расследование, чтобы установить владельца собаки. Если хозяин не будет найден, то полицейские вынуждены будут обратиться в соответствующие местные организации, чтобы изолировать животное и установить наличие у нее опасных инфекционных заболеваний.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Кропивницком домашний пес набросился на мужчину и сильно его покусал. Через несколько дней пострадавший скончался в больнице.

А также мы рассказывали о том, что в Николаеве бешенная собака покусала сразу двенадцать человек.

Если рядом нет врача: как правильно удалить клеща (фото) От укуса немеют конечности: в Украине появился опасный паук (фото)
Новости Украины собака
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь