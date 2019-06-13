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Почав кусати за голову: під Харковом пес накинувся на маленьку дитину

STYLERЖиття    13.06.2019 - 09:29
Почав кусати за голову: під Харковом пес накинувся на маленьку дитину
Пес покусав дитину (Колаж РБК-Україна)

Собака вискочила на дитину з сусіднього двору

В Харківській області домашній пес зірвався з ланцюга і накинувся на п'ятирічну дитину. Деталі інциденту повідомили в сюжеті ТСН.

У Чугуєві Харківської області дворі злий пес кинувся на дитину. Діти гралися на вулиці, а в сусідньому дворі була відкрита хвіртка воріт. Пес зірвався з ланцюга і кинувся до дітей. Жертвою виявилася п'ятирічна Поліна. Він кинувся на дівчинку і почав кусати її за голову. На допомогу дитині прибігли сусіди, які і врятували дитину.

П'ятирічну дівчинку негайно доставили в районну лікарню. Медики діагностували у неї множинні укуси голови. Їй надали першу медичну допомогу, обробили рани, а після – відпустили додому з батьками, так як загрози її життю немає. На голову дитини довелося накласти близько десятка швів.

Власники собаки ситуацію коментувати відмовилися. У дівчинки сильний шок і вона боїться ходити по вулиці, де чує гавкіт собак. Сусіди розповіли, що цей пес і раніше вже зривався з ланцюга і нападав на людей. Власників собаки оштрафували, але батьки дівчинки готові йти до суду.

П'ятирічну дівчинку покусав сусідський пес (YouTube/ТСН)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Одеській області на школяра, який повертався додому, накинулися алабаї. У дитини численні травми і він потрапив в реанімацію.

А також розповідали про те, що під Києвом на восьмирічну дівчинку накинулася безпритульна собака.

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