В Одесской области на ребенка набросились собаки: все подробности

На школьника набросились собаки (Коллаж РБК-Украина)

Мальчик получил многочисленные укусы и на данный момент находится в реанимации

В селе Александровка Лиманского района Одесской области на ученика третьего класса Ваню Тарахненко набросились две большие собаки породы алабай (среднеазиатская овчарка). Об этом сообщает Информационный ресурс Лиманского района.

Трагедия произошла днем, когда школьник возвращался со школы домой. Собаки бросились на ребенка и нанесли ему серьезные травмы. Медики диагностировали у него рваные раны на спине, на руке, на бедре и на левой стороне лица. Ему оказали первую помощь и только лишь на голове врачи поставили 23 шва.

Почему собаки напали на ребенка – на данный момент не известно. Позже выяснилось, что алабаи принадлежат местному депутату Наталье Кононенко. Она полностью осознает свою вину за инцидент и пообещала помочь семье пострадавшего мальчика.

"Случился человеческий фактор, от которого никто не застрахован. Я несу полностью свою вину и ответственность, материально и морально. Ванечка для меня тоже дорогой и близкий ребенок. Спасибо за понимание, я делаю все, что в моих силах", - написала Кононенко.

Односельчане Вани, когда узнали о происшествии, решили самостоятельно собрать средства для лечения мальчика.

"Ванечка очень хороший и добрый мальчик. Ему понадобиться очень серьезная реабилитация, и физическая, и психологическая. Мама не просит помощи, но я думаю, что все вы меня поддержите и мы все вместе поможем Ване быстро восстановиться и все это забыть", - написала жительница Александровки.

Также позже стало известно, что из-за многочисленных рваных ран мальчика пришлось сшивать под общим наркозом и с использованием аппарата искусственного дыхания.

Алабай (pixabay.com)

Опытные собачники считают, что собаки были напуганы или их дразнили до появления ребенка в поле их зрения, так как алабаи крайне редко бросаются на людей, а уж тем более на детей. Среднеазиатские овчарки (алабаи) – это служебная и охранная порода, а не бойцовская.

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