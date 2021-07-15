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Начал извергаться самый большой вулкан в Европе: невероятные видео и фото

Автор: Людмила Жукова

В Италии проснулся самый большой вулкан Европы - Этна. Он находится на Сицилии. Столб его дыма и шлейфа лавы простирается на 6 километров.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Власти города, со своей стороны, решили не закрывать авиапространство города Катания, где и расположен самый высокий и активный вулкан Европы.

В институте вулканологии INGV убеждены в том, что это извержение было последним в новой фазе активности Этны, которая длится с начала 2021 года.

Для справки

Этна — действующий вулкан, он расположен на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. Его высота меняется с каждым извержением. Возраст вулкана: более 350000 лет.

Видео извержения Этны

Отметим, что это уже второе извержения вулкана за июль месяц.

Вот так выглядела Этна 7 июля.

Как мы писали ранее, в Коста-Рике произошло кратковременное извержение вулкана.

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