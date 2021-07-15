Почав вивергатися найбільший вулкан в Європі: неймовірні відео і фото

Влада міста, зі свого боку, вирішила не закривати авіапростір міста Катанія, де і розташований найвищий і активний вулкан Європи.

В Інституті вулканології INGV переконані в тому, що це виверження було останнім у новій фазі активності Етни, яка триває з початку 2021 року.

Для довідки

Етна - діючий вулкан, він розташований на східному узбережжі Сицилії, поруч з містами Мессіна і Катанія. Його висота змінюється з кожним виверженням. Вік вулкана: понад 350000 років.

Відео виверження Етни

Відзначимо, що це вже друге виверження вулкана за липень місяць.

Ось так виглядала Етна 7 липня.