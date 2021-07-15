RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Почав вивергатися найбільший вулкан в Європі: неймовірні відео і фото

Автор: Людмила Жукова

В Італії прокинувся найбільший вулкан Європи - Етна. Він знаходиться на Сицилії. Стовп його диму і шлейфу лави простягається на 6 кілометрів.

Про це повідомляє агентство ANSA.

Влада міста, зі свого боку, вирішила не закривати авіапростір міста Катанія, де і розташований найвищий і активний вулкан Європи.

В Інституті вулканології INGV переконані в тому, що це виверження було останнім у новій фазі активності Етни, яка триває з початку 2021 року.

Для довідки

Етна - діючий вулкан, він розташований на східному узбережжі Сицилії, поруч з містами Мессіна і Катанія. Його висота змінюється з кожним виверженням. Вік вулкана: понад 350000 років.

Відео виверження Етни

Відзначимо, що це вже друге виверження вулкана за липень місяць.

Ось так виглядала Етна 7 липня.

Як ми писали раніше, в Коста-Ріці сталося короткочасне виверження вулкана.

Читайте РБК-Україна в Google News
вулкан