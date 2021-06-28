В Коста-Рике произошло кратковременное извержение вулкана
В Коста-Рике на вулкане Ринкон-де-ла-Вьеха произошло кратковременное извержение. В результате природного явления над кратером столб дыма поднялся на высоте более двух километров.
Об этом сообщает Le Figaro.
По данным вулканологической и сейсмологической обсерватории Коста-Рики, извержение этого вулкана, расположенного в провинции Гуанакасте на северо-западе произошло в 5:42 утра по местному времени (11:42 по Гринвичу). Дым поднялся над кратером и достиг высшей точки на высоте 1895 метров над уровнем моря.
Явление длилось около трех минут, сообщалось о пеплопадах, а также о запахе серы вокруг вулкана.
"Это был довольно сильный удар. Такого рода мероприятия обычны в Ринкон-де-ла-Вьеха. Например, в прошлом году их было около 1400. Это было очень важным, возможно, самым важным с 1990-х годов" - сказал специалист Маартен де Мур из Овискори.
По словам экспертов, это было так называемое фреатическое или фреатомагматическое извержение. То есть происходящее при взаимодействии воды и магмы из-за наличия кратерного озера.
"Но мы не узнаем всего, пока не получим образцы пепла", - добавляет Мартен де Мур.
В настоящее время план эвакуации не реализован, но Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям направила группу для оценки ситуации.
В Коста-Рика всего расположено 120 вулканов, но только пять из них все еще активны.
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