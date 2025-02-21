Набрид Instagram? 9 крутих альтернатив, де ще можна ділитися фото та відео

Альтернативи Instagram для любителів соцмереж

Pixelfed

Pixelfed повертає користувачів до часів старого Instagram, коли стрічка складалася виключно з фотографій. Тут немає історій, відео, Reels і алгоритмів - тільки знімки від людей, на яких ви підписані, або за темами, які вас цікавлять. Додаток також повністю вільний від реклами.

Pixelfed працює за технологією, аналогічною до Mastodon, тому можна увійти через акаунт Mastodon і одночасно публікувати фото в обох мережах. Однак за бажанням можна створити окремий акаунт на сервері. А для тих, хто не хоче починати з нуля, є інструмент імпорту Instagram-стрічки.

Фотографи особливо цінують Pixelfed, називаючи його "ковтком свіжого повітря". Якщо правильно тегувати публікації і додавати хороші описи, можна домогтися якісної взаємодії з аудиторією, що в Instagram стає дедалі складнішим через рекламу і ботів.

Pixelfed (фото: Lifehacker)

Pinksky

Pinksky - цікавий сторонній застосунок для Bluesky, що працює на базі мережі ATProtocol. Bluesky вже став популярною альтернативою X (Twitter) і Threads, а Pinksky перетворює його на заміну Instagram.

Достатньо увійти через обліковий запис Bluesky (із захищеною авторизацією OAuth), і застосунок автоматично відфільтрує стрічку, показуючи тільки фото і відео. На відміну від Pixelfed, Pinksky не потребує жодних налаштувань - просто підписуйтесь на тих, хто публікує якісний візуальний контент.

Pinksky також додає функцію, якої поки що немає в самому Bluesky, - Stories. Можна публікувати фото і посилання, які зникають через 24 години (але залишаться доступними в стрічці Bluesky). Крім того, Bluesky підтримує кастомні стрічки, даючи змогу створити окремий фотопотік і переглядати його через Pinksky.

Застосунок доступний на iPhone, Android і у вигляді веб-версії.

Pinksky (фото: Lifehacker)

Snapchat

Може здатися несподіваним, але якщо вам набрид Instagram, варто знову звернути увагу на Snapchat. Це вже давно не "додаток для підлітків" або платформа для приватних листувань, а повноцінна соцмережа, орієнтована на візуальний контент.

В епоху нескінченної прокрутки новинних стрічок Snapchat виділяється своєю ефемерністю - більшість публікацій зникає через деякий час. Це дає змогу спілкуватися і ділитися моментами життя, не турбуючись про "вічність" постів.

Snapchat дає можливість публікувати історії, відповідати на повідомлення і використовувати знамениті фільтри. Тут немає алгоритмічних стрічок і Reels - але хіба не в цьому його перевага?

Tumblr

Так, Tumblr все ще існує і, на думку багатьох, почувається чудово. Це гібрид блогової платформи та соціальної мережі, де можна публікувати текст, зображення, відео, аудіо та GIF-файли.

Користувачі можуть репостити чужі публікації, вступати до спільнот, знаходити новий контент через сторінку "Дослідити" та підписуватися на цікаві профілі. Якщо ви хочете різноманітного контенту, Tumblr може стати чудовою альтернативою Instagram.

Tumblr (фото: Lifehacker)

Альтернативи Instagram для серйозних фотографів

VSCO

Технічно, VSCO - це додаток для редагування фото і відео. Однак з часом він зібрав нішеву, але активну спільноту фотографів, які використовують його для публікації своїх робіт.

Сильні сторони VSCO - це фільтри та інструменти редагування. Налаштувати фільтри під свій унікальний стиль можна з дивовижною легкістю. Інтерфейс додатка мінімалістичний, без реклами та алгоритмів, що провокують нескінченний скролінг. Публікувати фото можна безкоштовно, але доступ до преміум-фільтрів і пресетів обійдеться в 29,99 доларів на рік.

VSCO (фото: Lifehacker)

Flickr

Flickr, як і раніше, залишається важливою платформою для фотографів. Користувачі можуть завантажувати зображення в повній роздільній здатності без стиснення, а також зручно організовувати їх в альбоми, галереї та додавати теги.

Безкоштовно надається 1 ТБ сховища, чого більш ніж достатньо для більшості. Присутня реклама, але підписка Flickr Pro прибирає її і знімає обмеження на завантаження.

Flickr (фото: Flickr Blog)

Glass

Glass - відносно новий гравець у цій сфері та сучасна альтернатива Flickr. Платформа пропонує гарний, чистий інтерфейс без реклами та алгоритмів, а також безпечну спільноту фотографів.

Тут немає безкоштовного доступу - користувачі, готові платити за підписку, дійсно серйозно ставляться до свого ремесла. Вартість підписки становить 40 доларів на рік.

Альтернативи Instagram Reels

TikTok

TikTok не можна назвати повноцінною заміною Instagram, але він безумовно залишається королем коротких відео. Алгоритм "For You" підбирає контент з високою точністю, що робить додаток неймовірно популярним.

Якщо ви просто хочете дивитися відео, TikTok може стати чудовою альтернативою Reels. Також можна публікувати фото, але тільки у вигляді слайд-шоу, що робить їхній перегляд менш зручним.

YouTube Shorts

На відміну від Instagram, YouTube Shorts дає змогу вам "скролити в тиші", без нав'язливих сповіщень і соціальних елементів. Коментарі легко ігнорувати, а алгоритм YouTube добре знає ваші інтереси. Якщо ви хочете розслаблено дивитися короткі відео без перевантаження повідомленнями, YouTube Shorts - хороший вибір.