Надоел Instagram? 9 крутых альтернатив, где еще можно делиться фото и видео

Альтернативы Instagram для любителей соцсетей

Pixelfed

Pixelfed возвращает пользователей к временам старого Instagram, когда лента состояла исключительно из фотографий. Здесь нет историй, видео, Reels и алгоритмов - только снимки от людей, на которых вы подписаны, или по темам, которые вас интересуют. Приложение также полностью свободно от рекламы.

Pixelfed работает на ехнологии, аналогичной Mastodon, поэтому можно войти через аккаунт Mastodon и одновременно публиковать фото в обеих сетях. Однако при желании можно создать отдельный аккаунт на сервере. А для тех, кто не хочет начинать с нуля, есть инструмент импорта Instagram-ленты.

Фотографы особенно ценят Pixelfed, называя его "глотком свежего воздуха". Если правильно тегировать публикации и добавлять хорошие описания, можно добиться качественного взаимодействия с аудиторией, что в Instagram становится все сложнее из-за рекламы и ботов.

Pixelfed (фото: Lifehacker)

Pinksky

Pinksky - интересное стороннее приложение для Bluesky, работающее на базе сети ATProtocol. Bluesky уже стал популярной альтернативой X (Twitter) и Threads, а Pinksky превращает его в замену Instagram.

Достаточно войти через аккаунт Bluesky (с защищенной авторизацией OAuth), и приложение автоматически отфильтрует ленту, показывая только фото и видео. В отличие от Pixelfed, Pinksky не требует никакой настройки - просто подписывайтесь на тех, кто публикует качественный визуальный контент.

Pinksky также добавляет функцию, которой пока нет в самом Bluesky, - Stories. Можно публиковать фото и ссылки, которые исчезают через 24 часа (но останутся доступными в ленте Bluesky). Кроме того, Bluesky поддерживает кастомные ленты, позволяя создать отдельный фотопоток и просматривать его через Pinksky.

Приложение доступно на iPhone, Android и в виде веб-версии.

Pinksky (фото: Lifehacker)

Snapchat

Может показаться неожиданным, но если вам надоел Instagram, стоит снова обратить внимание на Snapchat. Это уже давно не "приложение для подростков" или платформа для приватных переписок, а полноценная соцсеть, ориентированная на визуальный контент.

В эпоху бесконечной прокрутки новостных лент Snapchat выделяется своей эфемерностью - большинство публикаций исчезает через некоторое время. Это позволяет общаться и делиться моментами жизни, не беспокоясь о "вечности" постов.

Snapchat дает возможность публиковать истории, отвечать на сообщения и использовать знаменитые фильтры. Здесь нет алгоритмических лент и Reels - но разве не в этом его преимущество?

Tumblr

Да, Tumblr все еще существует и, по мнению многих, чувствует себя прекрасно. Это гибрид блоговой платформы и социальной сети, где можно публиковать текст, изображения, видео, аудио и GIF-файлы.

Пользователи могут репостить чужие публикации, вступать в сообщества, находить новый контент через страницу "Исследовать" и подписываться на интересные профили. Если вы хотите разнообразного контента, Tumblr может стать отличной альтернативой Instagram.

Tumblr (фото: Lifehacker)

Альтернативы Instagram для серьезных фотографов

VSCO

Технически, VSCO - это приложение для редактирования фото и видео. Однако со временем оно собрало нишевое, но активное сообщество фотографов, использующих его для публикации своих работ.

Сильные стороны VSCO - это фильтры и инструменты редактирования. Настроить фильтры под свой уникальный стиль можно с удивительной легкостью. Интерфейс приложения минималистичный, без рекламы и алгоритмов, провоцирующих бесконечный скроллинг. Публиковать фото можно бесплатно, но доступ к премиум-фильтрам и пресетам обойдется в 29,99 долларов в год.

VSCO (фото: Lifehacker)

Flickr

Flickr по-прежнему остается важной платформой для фотографов. Пользователи могут загружать изображения в полном разрешении без сжатия, а также удобно организовывать их в альбомы, галереи и добавлять теги.

Бесплатно предоставляется 1 ТБ хранилища, чего более чем достаточно для большинства. Присутствует реклама, но подписка Flickr Pro убирает ее и снимает ограничения на загрузку.

Flickr (фото: Flickr Blog)

Glass

Glass - относительно новый игрок в этой сфере и современная альтернатива Flickr. Платформа предлагает красивый, чистый интерфейс без рекламы и алгоритмов, а также безопасное сообщество фотографов.

Здесь нет бесплатного доступа - пользователи, готовые платить за подписку, действительно серьезно относятся к своему ремеслу. Стоимость подписки составляет 40 долларов в год.

Альтернативы Instagram Reels

TikTok

TikTok нельзя назвать полноценной заменой Instagram, но он определенно остается королем коротких видео. Алгоритм "For You" подбирает контент с высокой точностью, что делает приложение невероятно популярным.

Если вы просто хотите смотреть видео, TikTok может стать отличной альтернативой Reels. Также можно публиковать фото, но только в виде слайд-шоу, что делает их просмотр менее удобным.

YouTube Shorts

В отличие от Instagram, YouTube Shorts позволяет вам "скроллить в тишине", без навязчивых уведомлений и социальных элементов. Комментарии легко игнорировать, а алгоритм YouTube хорошо знает ваши интересы. Если вы хотите расслабленно смотреть короткие видео без перегрузки уведомлениями, YouTube Shorts - хороший выбор.