Наближаються дощі. Як правильно сушити взуття, щоб воно довго "прожило"

Готуємо взуття до сушки

Перед початком сушки необхідно ретельно підготувати взуття.

Для початку видаліть весь бруд з поверхні черевиків або кросівок, особливо якщо вони змокли на вулиці. Важливо зробити це до того, як бруд висохне, щоб уникнути стійких плям, які потім буде важко або неможливо вивести.

Якщо ваше взуття виготовлене з замші, промокніть його м'яким рушником, але не мочіть. Тканинні моделі, що сильно забруднилися, варто одразу випрати згідно з інструкціями на ярличку, а вже потім сушити.

Наступний крок - зняти шнурки та вийняти устілки. Це забезпечить кращу циркуляцію повітря всередині взуття, що прискорить процес сушіння.

Для збереження форми черевиків можна використовувати формотримачі. Якщо їх немає, скористайтеся папером або пінопластовими вставками.

Основні правила сушіння взуття

При сушінні взуття важливо уникати прямого нагрівання. Не ставте черевики чи кросівки на батарею, поблизу обігрівача або під прямі сонячні промені.

Висока температура може пошкодити матеріали, змінити властивості клею та просочення, що в результаті призведе до розсихання або втрати інших важливих властивостей взуття.

Найкращим варіантом буде знайти місце з гарною циркуляцією повітря, наприклад, поставити взуття під вентилятор або на протяг.

Навіть водозахищене взуття іноді пропускає воду усередину (фото: Freepik.com)

Як прискорити процес сушіння

Якщо вам потрібно швидко висушити взуття, скористайтеся спеціальними електричними сушарками для взуття. Вони нагріваються до безпечної температури і дозволяють значно прискорити сушіння.

Деякі моделі сушарок також мають функцію обдування теплого повітря або оснащені ультрафіолетовими лампами для знищення бактерій і грибків.

Ще один ефективний спосіб прискорити сушіння - це помістити всередину взуття паперові серветки, старі газети або туалетний папір. Ці матеріали добре вбирають зайву вологу.

Важливо регулярно змінювати папір, щоб уникнути пересушування внутрішньої частини взуття.

Альтернативні методи

Якщо під рукою немає спеціальних сушарок або паперу, можна скористатися рушником. Два його кути помістіть всередину взуття, а рештою тканини обгорніть його ззовні. Через кілька хвилин замініть рушник на сухий і залиште взуття на кілька годин.

Також можна використовувати рис або наповнювач для котячого туалету. Насипте ці матеріали у відро на 2-3 сантиметри, занурте в них носки взуття і залиште на ніч.

І пам’ятайте, що правильне зберігання взуття - це запорука його довговічності. Місце, де ви тримаєте взуття, має бути сухим і теплим.

Якщо ж взуття зберігається в холодних умовах або при підвищеній вологості, воно буде піддаватися повторному зволоженню, навіть якщо ви ретельно висушили його перед цим.