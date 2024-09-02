Скоро дожди. Как правильно сушить обувь, чтобы она долго "прожила"

Готовим обувь к сушке

Перед началом сушки нужно тщательно подготовить обувь.

Для начала удалите всю грязь с поверхности ботинок или кроссовок, особенно если они промокли на улице. Важно сделать это до того, как грязь высохнет во избежание устойчивых пятен, которые потом будет трудно или невозможно вывести.

Если ваша обувь изготовлена из замши, промокните ее мягким полотенцем, но не мочите. Тяжелые загрязненные ткани следует сразу постирать согласно инструкциям на ярлычке, а уже потом сушить.

Следующий шаг - снять шнурки и вынуть стельки. Это обеспечит лучшую циркуляцию воздуха внутри обуви, что ускорит процесс сушки.

Для сохранения формы ботинок можно использовать формодержатель. Если их нет, воспользуйтесь бумагой или пенопластовыми вставками.

Основные правила сушки обуви

При сушке обуви важно избегать прямого нагревания. Не ставьте ботинки или кроссовки на батарею, вблизи отопителя или под прямые солнечные лучи.

Высокая температура может повредить материалы, изменить свойства клея и пропитки, что в результате приведет к рассыханию или потере других важных свойств обуви.

Лучшим вариантом будет найти место с хорошей циркуляцией воздуха, например, поставить обувь под вентилятор или на сквозняк.

Даже водозащищенная обувь иногда пропускает воду внутрь (фото: Freepik.com)

Как ускорить процесс сушки

Если вам нужно быстро высушить обувь, воспользуйтесь специальными электрическими сушилками для обуви. Они нагреваются до безопасной температуры и позволяют значительно ускорить сушку.

Некоторые модели сушилок также имеют функцию обдува теплого воздуха или оснащены ультрафиолетовыми лампами для уничтожения бактерий и грибков.

Еще один эффективный способ ускорить сушку - это поместить внутрь обуви бумажные салфетки, старые газеты или туалетную бумагу. Эти материалы хорошо впитывают излишнюю влагу.

Важно регулярно менять бумагу во избежание пересушивания внутренней части обуви.

Альтернативные методы

Если под рукой нет специальных сушилок или бумаги, можно воспользоваться полотенцем. Два его угла поместите внутрь обуви, а остальной тканью оберните ее снаружи. Через несколько минут замените полотенце на сухое и оставьте обувь на несколько часов.

Также можно использовать рис или наполнитель для кошачьего туалета. Насыпьте эти материалы в ведро на 2-3 сантиметра, окуните в них носки обуви и оставьте на ночь.

И помните, что правильное хранение обуви - это залог его долговечности. Место, где вы держите обувь, должно быть сухим и теплым.

Если же обувь хранится в холодных условиях или при повышенной влажности, она будет подвергаться повторному увлажнению, даже если вы тщательно высушили ее перед этим.