Мозолі та натоптиші. Що робити, щоб вони у вас не з'являлися

Мозолі виникають в результаті тертя і тиску, що тривало повторюється. Шкіра себе захищає та утворюються клітини - керацити.

Як уникнути мозолів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на нове відео лікаря Євгена Комаровського на YouTube.

Що потрібно знати про мозолі

Іноді мозолі можуть бути болючими. Лікар повідомив, що головна причина утворення мозолів на ногах - це взуття. Воно може бути занадто просторе або навпаки.

"Це може маленьке взуття, вузьке або на високих підборах, також неякісне", - уточнив лікар.

Також утворенню мозолів сприяє те, якщо ви носите взуття без шкарпеток.

Ходьба босоніж також викликає утворення мозолів. На руках мозолі з'являються, якщо ви часто тримаєте знаряддя праці.

Натоптиші утворюються, коли немає тертя, лише тиск. У нього зазвичай немає меж, він більший, ніж мозоль.

"Як правило, це пальці ніг або п'ята", - повідомив Комаровський.

Як уникнути утворення мозолів

Насамперед, потрібно підбирати відповідне взуття за розміром. Купуйте його в другій половині дня, коли нога досить набрякла.

"Також рекомендується надягати шкарпетки і якомога менше ходити босоніж", - порадив медик.