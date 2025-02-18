Найкращий час для рибалки в Україні вже близько: що треба знати про переднерестовий жор

Що таке переднерестовий жор

Навесні, коли лід тане, вода швидко насичується розчиненим киснем, якого так не вистачало рибі взимку. Це приносить полегшення та покращення її самопочуття. З підвищенням температури води риба починає активніше харчуватися та готуватися до нересту.

В кінці березня та квітні настає переднерестовий жор, який є найкращим часом для риболовлі. У цей період риба збирається у великі зграї та прямує до місць нересту, що робить її кльов особливо активним.

Температура води є ключовим фактором для початку цього процесу, а для різних видів риб вона настає в різні терміни. Наприклад, у щуки, яка нереститься однією з перших, жор починається одразу після сходу льоду, коли температура води ще дуже низька (3-4°C). У інших видів риб процес жору починається за кілька тижнів до нересту, коли вода прогрівається до певної температури.

Коли навесні починає клювати риба

Навесні кльов риби безпосередньо залежить від температури води. Для точного визначення початку кльову рибалкам слід орієнтуватися на кілька факторів.

Якщо немає можливості контролювати температуру води, можна спостерігати за природними явищами, такими як цвітіння рослин або активність інших тварин.

Наприклад, поява перших квітів кульбаб чи цвітіння абрикоса може бути ознакою початку ходу плотви. Важливо пам'ятати, що в епоху технологій можна знайти звіти рибалок у соціальних мережах, що також допомагає точніше визначити час кльову.

Навесні перед нерестом риба максимально активна (фото: Pixabay.com)

Які види риб активні навесні

Навесні активуються різні види риб, кожен з яких має свій характерний період кльову.

Щука - починає нереститися першою і активно харчується в водоймах, ще покритих льодом.

- починає нереститися першою і активно харчується в водоймах, ще покритих льодом. Плітка - починає клювати, коли вода прогрівається до 8°C, а її нерест відбувається при температурі 12°C.

- починає клювати, коли вода прогрівається до 8°C, а її нерест відбувається при температурі 12°C. Карась - активується при температурі води 12-18°C, а його жор збігається з цвітінням черемухи.

- активується при температурі води 12-18°C, а його жор збігається з цвітінням черемухи. Короп і сазан - починають клювати при температурі 18-20°C, і їхній нерест може збігатися з цвітінням пшениці.

- починають клювати при температурі 18-20°C, і їхній нерест може збігатися з цвітінням пшениці. Лящ - мігрує на мілководдя і нереститься при температурі 21°C, а його активність залежить від зростання температури та цвітіння рослин, таких як черемуха.

Ловля риби навесні: поради та хитрощі

Навесні риболовам потрібно ретельно вибирати місце та час для риболовлі, адже риба в цей період збирається у великі зграї та прямує до місць нересту.

Для ловлі плітки найкращими снастями будуть поплавкові вудки, а для ловлі карася - фідер і поплавкова вудка. Короп і сазан ловляться на поплавкові та фідерні снасті, а для ляща та інших коропових, як правило, підходять важчі снасті для ловлі на глибині.

Рекомендується враховувати не лише температуру води, але й природні ознаки, такі як початок цвітіння певних рослин або масове з'явлення комах, які також можуть бути ознакою активності риби.

Хижі риби, такі як щука, жерех та інші, також мають активний переднерестовий жор, який може збігатися з активністю риби, яка є їхньою здобиччю. Наприклад, віднерестившись щука активно нападає на зграї плітки, а жерех ловить уклейку.

Це час ідеально підходить для риболовлі на хижаків, адже їхня активність зростає з підвищенням чисельності мирної риби, яка збирається для нересту.