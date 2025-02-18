Лучшее время для рыбалки в Украине уже близко: что нужно знать про преднерестовый жор

Преднерестовый жор - это важная фаза перед нерестом, когда рыба активно питается, чтобы накопить силы для воспроизведения потомства. Именно в это время возможны наибольшие уловы из-за активности голодной рыбы.
РБК-Украина (проект Styler) дает советы, как результативно использовать время активности голодной рыбы и получить большие уловы.
Весной, когда лед тает, вода быстро насыщается растворенным кислородом, которого так не хватало рыбе зимой. Это приносит облегчение и улучшение ее самочувствия. С повышением температуры воды рыба начинает активнее питаться и готовиться к нересту.
В конце марта и апреле наступает преднерестовый жор, который является лучшим временем для рыбалки. В этот период рыба собирается в большие стаи и направляется к местам нереста, что делает ее клев особенно активным.
Температура воды является ключевым фактором для начала этого процесса, а для разных видов рыб она наступает в разные сроки. Например, у щуки, которая нерестится одной из первых, жор начинается сразу после схода льда, когда температура воды еще очень низкая (3-4°C). У других видов рыб процесс жора начинается за несколько недель до нереста, когда вода прогревается до определенной температуры.
Весной клев рыбы напрямую зависит от температуры воды. Для точного определения начала клева рыболовам следует ориентироваться на несколько факторов.
Если нет возможности контролировать температуру воды, можно наблюдать за природными явлениями, такими как цветение растений или активность других животных.
Например, появление первых цветов одуванчиков или цветение абрикоса может быть признаком начала хода плотвы. Важно помнить, что в эпоху технологий можно найти отчеты рыбаков в социальных сетях, что также помогает точнее определить время клева.
Весной активируются разные виды рыб, каждый из которых имеет свой характерный период клева.
Весной рыболовам нужно тщательно выбирать место и время для рыбалки, ведь рыба в этот период собирается в большие стаи и направляется к местам нереста.
Для ловли плотвы лучшими снастями будут поплавочные удочки, а для ловли карася - фидер и поплавочная удочка. Карп и сазан ловятся на поплавочные и фидерные снасти, а для леща и других карповых, как правило, подходят более тяжелые снасти для ловли на глубине.
Рекомендуется учитывать не только температуру воды, но и природные признаки, такие как начало цветения определенных растений или массовое появление насекомых, которые также могут быть признаком активности рыбы.
Хищные рыбы, такие как щука, жерех и другие, также имеют активный преднерестовый жор, который может совпадать с активностью рыбы, которая является их добычей. Например, отнерестившаяся щука активно нападает на стаи плотвы, а жерех ловит уклейку.
Это время идеально подходит для рыбалки на хищников, ведь их активность возрастает с повышением численности мирной рыбы, которая собирается для нереста.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Fishing.news и Fish-master.com.ua.