Российские хакеры атаковали государственные сайты Германии

Российские хакеры совершили ряд DDoS-атак на правительственные сайты Германии. Ответственность взяло на себя объединение Killnet.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel .

Нападкам подверглись, в частности, порталы министерства обороны, бундестага, федеральной полиции и ряда полицейских служб федеральных земель.

Кроме того, был временно недоступен сайт канцлера Олафа Шольца..

По данным Spiegel, это были акции протеста против поставок вооружения Украине. Федеральное управление по информационной безопасности (BSI) сообщило, что подобные атаки с технологической точки зрения не очень изощренные и могут быть легко отражены с помощью стандартных технологий.