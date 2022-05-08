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Российские хакеры атаковали государственные сайты Германии

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Берлин, Воскресенье 08 мая 2022 05:20
Российские хакеры атаковали государственные сайты Германии Фото: российские хакеры атаковали государственные сайты Германии (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Российские хакеры совершили ряд DDoS-атак на правительственные сайты Германии. Ответственность взяло на себя объединение Killnet.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Нападкам подверглись, в частности, порталы министерства обороны, бундестага, федеральной полиции и ряда полицейских служб федеральных земель.

Кроме того, был временно недоступен сайт канцлера Олафа Шольца..

По данным Spiegel, это были акции протеста против поставок вооружения Украине. Федеральное управление по информационной безопасности (BSI) сообщило, что подобные атаки с технологической точки зрения не очень изощренные и могут быть легко отражены с помощью стандартных технологий.

Ранее Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы зафиксировала хакерскую атаку на государственные сайты. Предположительно, кибератаку провели российские хакеры.

Напомним, американская компания Microsoft опубликовала отчет, в котором говорится, что российские хакеры еще в 2021 году заложили основу для вторжения в Украину.

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